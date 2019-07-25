私菸案總統「三震」！　時力立委發言：還要做3件事才能止血

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私菸案總統「三震」！　徐永明發言：還要做3件事才能止血

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▲▼徐永明、私菸案、止血、蔡英文。（合成圖／翻攝自徐永明臉書、攝影中心攝）

▲徐永明說，蔡英文還要做到3件事，私菸案才能止血。（合成圖／翻攝自徐永明臉書、攝影中心攝）

記者柯振中／綜合報導

國安局「吳宗憲」私菸風波持續延燒，許多官員請辭、調職，總統蔡英文也表示「震驚、震撼及震怒」。不過，時代力量立委徐永明24日表示，總統除了「三震」以外，還需要做到3件事情，這件案子才能徹底止血。

徐永明表示，蔡政府掌權至今已3年多，但對共犯結構腐敗的程度認識不足，若不能趁此機會打掉重練、不分親疏全面整頓，化私菸危機為改革轉機，繼續放任國安高層、華航高官安坐其位，民心將失則政權垮！

徐永明指出，蔡英文以「震撼、震怒、震驚」展現出整頓國安團隊的決心。但是，徐永明說，這樣還不夠，新任國安局長還要做到追查背後黑手、拆解共犯結構、立院開議專案報告這3件事，才能讓私菸案止血、挽回民心。

▼徐永明指出，新任國安局長應該追查背後兇手。（圖／記者林銘翰攝）

▲▼時代力量立委徐永明。（圖／記者林銘翰攝）

徐永明說到，事發至今，華航高層滿口謊言、國安會秘書長持續神隱，如果以從前「官官相護」的方式處理，那「吳宗憲」只會成為代罪羔羊，背後的高層恐會安然脫身，如此一來，國安系統長久以來的共犯結構，換了新局長仍是牢不可破。

徐永明強調，距離立法院開議，還有將近一個半月的時間，希望這段時間內，司法、行政調查能夠雙管齊下，開議後到立院進行專案報告、說清楚，給社會完整的交代。

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關鍵字：私菸案,蔡英文,國安局吳宗憲,吳宗憲,徐永明

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