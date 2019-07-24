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親赴華航見謝董！王國材「限時5點前」要私菸真相：把它找出來

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記者鄒鎮宇／桃園報導

國安局人員趁總統蔡英文出訪時私運9800條香菸，引起社會關注，而相關的華航卻在案發後40小時內未做出檢討報告，讓交通部長林佳龍氣炸。交通部長次長王國材24日直接到華航見謝姓董事長，要求對方25日下午5時前召開記者會，給社會大眾一個交代。

王國材24日下午5時許抵達華航總公司，親自了解華航公司處理私運香菸的過程。王國材指出，他和謝姓董事長以及華航的副總、空品部高層進行討論，發現私菸事件在2014年開始就有，「我是希望他們可以提供更早的」，「真相大白才是解決問題最好的方式」。

▲▼交通部政次王國材赴華航了解私菸案。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲交通部政次王國材。（圖／記者黃軍瑋攝）

王國材說，華航表示2013年電腦系統進行更換，因此資料庫中只有2014年以後的，「我最想了解原由，甚麼時候開始配合國安單位做的？」但目前2014年以前的資訊只能透過老員工口中得知，「那些都是記憶，數據不正確」，因此要求華航可以找出書面資料，進行徹底的檢討。

王國材表示，他要求華航在25日下午5時前，針對私菸一事召開記者會，將所有的疑慮、檢討全都釐清，而謝董也答應，「這些細節一定公開透明」，會統一對社會大眾說明；此外，華航也將在檢討報告結束後，針對有關單位人員進行懲處考量。

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關鍵字：交部次長,王國材,國安局私運菸案,華航內部人士鬥爭,公布真相,林佳龍,謝董

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