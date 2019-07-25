走私菸風暴...至今仍未查「總統府官員」　藍委曝原因

▲總統蔡英文於機場發表「自由民主永續之旅」返國談話，未料沒多久之後就爆發國安人員走私菸事件。（資料照／攝影中心攝）

記者徐政璿／台北報導

國安局少校警衛官吳宗憲藉總統出訪勤務走私9600條香菸，全案已進入司法程序。國民黨立委江啟臣表示，國安會和總統府官員至今沒有追查，棄車保帥的成分居多，此外，這次國安編制也有很大的關係。

江啟臣表示，永和侍衛室直屬侍衛長，名義上雖然是屬於國安局編制，事實上國安局掌控能力有限，與總統府的關係反而更密切，像是總統府秘書長，所以永和警衛室恃寵而驕，與總統府還有國安會這些親信脫不了關係，更不用說總統隨扈特勤人員這幾年來一連串風紀事件，桃色飲酒涉毒。

江啟臣說，雖然涉案的不見得全是永和警衛室人員，但風紀敗壞失控已不可思議，國安局長辭職，而國安會和總統府官員至今沒有追查，棄車保帥的成分居多。

江啟臣指出，此外，華航關鍵人員全是綠朝親貴，懲處卻似乎沒事，「華航也你的，國安會也你的，至今沒有道歉，還得意洋洋說揭弊，營造自己揭發自己事實上卻撇清自保，未免諷刺，掩蓋真相的鑿斧之痕也太深」。

江啟臣痛批，全民要的道歉是蔡英文的，「都是你的人，但你卻沒責任，槍都你在撿，掉菸就別人吞，民眾哪能接受！」

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