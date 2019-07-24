王定宇斥600條私菸「跟專機無關」！　24小時逆轉改口

記者柯振中／綜合報導

國安局「吳宗憲」被爆出利用總統出訪機會，藉由特殊通關禮遇夾帶菸品回國後，有消息指出，總統專機出訪時，共有800條香菸上機，其中又有200條在國外被處理掉，返台才只剩600條。對此，立委王定宇卻改口，23日說600條菸是在桃園機場處理的；24日卻又說要讓檢察官查明。

國安局少校吳宗憲被捕後，在偵訊時坦承，自己是替他人代購，透過華航網路系統預定9800條免稅菸品。為了讓檢方相信，他在偵訊期間交出一份「50人團購名單」，目前已被檢調聲押獲准。

不過，依照早前消息，檢方接獲的檢舉走私菸數量是9200條，實際上卻多了600條，一共查出9800條。對此，立委王定宇23日說明，「這600條不是總統專機載回來的，是這個9200條後來追加200條，再追加400條，都是在桃園進行的犯罪行為，跟專機根本無關。」

▼王定宇說，吳宗憲進行的行為與專機無關，後來卻改口。（合成圖／王定宇臉書、記者劉昌松攝）



然而，王定宇24日再度改口，最後追加的600條中，有220條是吳宗憲在飛機上刷卡下訂的，另外還有380條則仍不清楚是誰進行下訂的；而這600條是「飛機上搬下來的」還是「在地面補上的」，仍要交由檢察官辦理。

王定宇指出，依據目前的資料，偷帶私菸的陋習從李登輝執政時的「大安警衛室」就出現過，甚至在馬英九任內的「久安專案」中，也曾有過購買4000多條菸的情況。

至於如何用一張卡刷出645萬元的高額，《ETtoday新聞雲》掌握的消息指出，吳宗憲先將600多萬付給銀行，也就是俗稱的「溢繳」，在刷卡時才能獲得授權、不被銀行擋下。

▼黃國昌日前爆出國安局大醜聞。（圖／記者屠惠剛攝）

