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「蔡英文讓世界看見台灣」私菸醜聞登各國媒體　孫大千：厲害了，我的總統

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記者柯沛辰／台北報導

總統蔡英文出訪拚外交，卻因國安局私菸案蒙上一層陰影。前國民黨立委孫大千在臉書指出，蔡英文這次出訪成果豐碩，包括美國彭博社、日本朝日新聞等外媒都爭相報導，「真的讓世界看見台灣」。不過，點開臉書附圖，映入眼簾的是各大外媒以斗大標題報導「台灣情報首長因走私香菸下台」，對比發文內容格外諷刺。

蔡總統出訪友邦拚外交，過境美國時還獲得不少突破性禮遇，不料22日剛返抵國門，隨即爆出國安人員趁機走私9800條免稅菸品，金額高達645萬元。事件爆發後，國安局長彭勝竹請辭獲准，總統府侍衛長張捷自請處分調職，涉案的少校侍衛官吳宗憲、張恆嘉則遭檢方羈押禁見，但案件如滾雪球般越滾越大，也扯出愈來愈多關係人。

▲▼「蔡英文讓世界看見台灣」私菸醜聞登各國媒體　孫大千：厲害了，我的總統。（圖／翻攝自臉書／孫大千Sun, Ta-Chien）

▲孫大千整理了4家外國媒體報導，指外媒爭相報導私菸案，「真的讓世界看見台灣」。（圖／翻攝自臉書／孫大千Sun, Ta-Chien，下同）

前立委孫大千24日下午在臉書貼出外媒報導截圖，從中可見澳洲《澳洲人報》、新加坡《亞洲新聞台》、日本《朝日新聞》及美國《彭博社》紛紛以「情報人員在總統專機上走私香菸」、「台灣情報首長因超過20萬美元免稅香菸醜聞下台」等標題進行報導。

孫大千說，蔡英文這次出訪拚外交，成果十分豐碩，真的讓世界看見台灣，包括美國的彭博社、日本的朝日新聞等外媒等都爭相報導，「只能說，厲害了，我的總統！」

▲▼「蔡英文讓世界看見台灣」私菸醜聞登各國媒體　孫大千：厲害了，我的總統。（圖／翻攝自臉書／孫大千Sun, Ta-Chien）

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關鍵字：蔡英文,私菸,國安局,孫大千,出訪

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