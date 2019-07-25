身為這些高校生你一眼就懂！　5支超有感MV喚起高中回憶

▲興大附中第十六屆畢業歌《I`ll be your light》。（圖／興大附中提供）

記者崔至雲／台北報導

「ETtoday x Xperia1 2019高校畢業歌」今年吸引了105所學校畢業生參與，經過第一階段篩選已有30所學校脫穎而出。第二階段的「畢業歌人氣MV票選」投票至7月30日，每人每天可投5票，目前戰況激烈。《ETtoday新聞雲》也精選出5所學校的MV彩蛋，讓觀眾來看看現在的高中生多有活力。（點我下載，ETtoday新聞雲App）

興大附中這次是以「I'll be your light」為畢業歌主題，MV場景一開場的對白就喚起許多校友的回憶，因為以前的興大附中叫做國立大里高中，改名之後造成很多混淆，因此MV一開始就以這樣的對話破題，引起很多校友共鳴。其中，又有另一小段場景出現了男生宿舍的經典裝扮，穿著四角褲、手拿盥洗用具準備去洗澡，興大附中學生搞笑表示，在男生宿舍裡「沒有人不是這樣穿的」。

請繼續往下閱讀...

▲僑泰高中畢業歌《那年》。（圖／僑泰高中提供）

僑泰高中的畢業歌曲則是為名「那年」，他們敘述著，高中這三年，能夠遇見身邊的每一個你我他，一起編織的色彩回憶、每個絢爛奪目的畫面，是屬於畢業生最珍貴的禮物。不管未來會怎樣，別忘了那年的約定，這份禮物永遠是飛向夢想綻放那端的最大力量。MV中也出現僑泰高中最經典的放煙火橋段，令不少校友直呼「這是在僑泰最炫爛的回憶」。（下載ETtoday新聞雲App，一起為學生加油）

▲2019高校畢業歌MV第二階段票選活動。（圖／官方提供）

高雄女中畢業歌以「走吧」為題，由學生激昂活力的歌聲，帶領觀眾進入歌曲中，MV主角更演出撕下標籤、突破框架，勇敢走人生路的過程。MV一開始就出現雄女生最熟悉的地方-雄女校門，另外也出現雄女圖書館旁的旋轉樓梯，這不僅是雄女學生暫時逃離討厭的課本、放鬆聊天的好去處，更是現在許多網美會特別前往拍照的熱門景點。最後也出現了另雄女又愛又恨的操場，因為這個地方總是弄髒雄女們白淨淨的小白鞋。

建國中學畢業歌以「漠章」為題， MV中出現了不少校園中的經典場景，其中的一面許多建中生都翻過的圍牆，建中生表示，熟悉的側門圍牆象徵著面對升學的桎梏，翻過牆則意味著三年裡暫且拋開現實、奔向自由的灑脫。不只圍牆，MV裡出現的社辦、教官室、小綠綠，也激起許多建中生回憶沙海裡的陣陣漣漪。另外，MV中也出現建中一棟120年歷史的紅樓，巴洛克式的設計、屹立的雙衛樓使其散發著沈著的典雅，建中生每日穿梭其中，修養其博雅氣質，期許今日以建中為榮的自己，在未來亦能讓建中以你為榮。（投下你的一票，選出你最愛的畢業歌MV）



▲建國中學畢業歌》漠章 。（圖／翻攝MV）

另外，北一女中這次則是以「走！」為畢業歌主題，MV片段中，畢業生將北一的共同回憶，「各種班級競賽、社團、手搖飲料」等作運用，一鏡到底的小巧思，一一串起。而有一幕為少女們在趕捷運的場景，不論是追公車還是捷運，都是北一人特別的回憶，此外，在捷運上舞動、在小熱搶最後一瓶飲料、在台北車站跳課間操等等場景，也是為MV帶來趣味的畫面。許多身為北一女中一員的夥伴們一眼就看懂得場景，這次都融入MV中，畢業生希望大家可以多多注意MV中的各種轉場，每一個都是團隊的巧思。

快下載ETtoday新聞雲App，投票去

加入活動頁，消息不漏接