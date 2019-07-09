高中免試入學放榜！　錄取率創5年新高98.81%





▲高中職免試入學及特色招生考試分發入學今放榜。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

高中職免試入學及特色招生考試分發入學今（9日）放榜。教育部指出，報名人數總計14萬5,800名，錄取人數總計14萬4,063名，錄取率為98.81%，其中有81.25％學生以「前三志願」如願錄取學校，比去年增加3.48個百分比。學生可在上午11時起至各就學區免試入學委員會主委學校及招生學校網站查詢錄取結果，報到日期全國統一為7月12日。

教育部說明，經分析全國15個就學區，計有81.25%學生以前三志願如願錄取學校，其中台東區最高99.4%，花蓮區99.12%次之，屏東區97.08%再次之，顯見國中輔導教師積極協助學生探索及發現自己的性向與興趣，做最佳之升學進路選擇，已見成效。國教署高中職組組長韓春樹則表示，今年總招生名額是20萬2123名，一般生缺額有5萬8060名，創歷年新高。

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至於特色招生考試分發入學部分，教育部進一步說明，今年基北、桃連及台南等3區辦理特色招生考試分發入學之學校，已併同所在就學區免試入學圓滿分發完成，本管道全國計有11所學校總計招生名額計851名，總報名人數計3,285名(基北區276名、桃連區421名及台南區2,588名)，其中，所有放榜之11所學校計853名學生錄取(含桃園市立內壢高級中等學校同分增額錄取1名及桃園市立大園高級中等學校外加名額原住民生1名)，總錄取率25.97%。

▲教育部指出，報名人數總計14萬5,800名，錄取人數總計14萬4,063名，錄取率為98.81%，其中有81.25％學生以「前三志願」如願錄取學校，比去年增加3.48個百分比。（圖／記者李毓康攝）

教育部提醒錄取學生，務必於7月12日當天依照簡章規定時間前向錄取學校報到，並於報到前善用該校網站招生宣導專區查詢或到校實地參訪，以便對學校課程特色、未來進路及暑期活動能有更進一步的認識。

另外，為讓錄取學生能夠儘快就定位完成報到，教育部也說明，學校在放榜至報到期間應主動聯繫及邀請學生，實地參訪及參加學校相關活動，如親師座談會、校友及學長姊經驗交流，並於暑假舉辦特色活動，銜接及補救教學課程等，以藉由輔導新生適性就學之各項輔導措施，讓錄取新生「愛其所選」。

韓春樹也說，倘未能錄取的學生，可再報名參加由各該主管機關核准辦理特色招生專業群科甄選入學、免試入學續招學校之招生；特色招生專業群科甄選入學續招辦理學校名單、招生名額等相關訊息，自6月28日起公告於「108學年度特色招生專業群科甄選入學網」；免試入學續招辦理學校名單、招生名額等相關訊息，將自7月29日起公告於「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」。