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快訊／國安特勤私菸案　北檢秘密約談華航關鍵人物

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▲▼吳宗憲等9名國安局涉案軍官，被發現利用職務之便，購買並挾帶9800條免稅香菸要闖關。（圖／記者劉昌送攝）

▲國安局少校吳宗憲因私菸案已經被收押禁見。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦國安私菸案，23日向法院聲請羈押涉嫌貪污等罪的國安局少校吳宗憲、張恒嘉獲准後，檢方內部專案會議分析，發現華航有1關鍵人物，應對國安人員多年趁總統出訪機夾帶私菸一事最為熟悉，24日傍晚指揮調查局將這名關鍵人物約談到案，預計深夜將移送北檢複訊。

北檢在22日晚間接到國安局嫌夾帶9800條私菸案後，隨即漏夜偵訊10名涉案的國安局人員。據悉，涉案人員供稱，至少從2011年起，就開始在隨總統出訪前，有專人負責接收國安局相關科處訂購所須免稅菸，等出訪團回國後，再派車前往指定地點載運，一同「返抵國門」。

▲▼吳宗憲等9名國安局涉案軍官，被發現利用職務之便，購買並挾帶9800條免稅香菸要闖關。（圖／記者劉昌送攝）

▲張恒嘉也被收押禁見。（圖為資料照／記者劉昌送攝）

後來除了菸品外，也可同時購買其他相關免稅貨物，知情人士也似乎開始「呷好道相報」，開始有外部單位或人士參與，才會使得訂購數量越來越多，演變成這次一口氣9800條香菸的空前盛況。

而北檢從22日漏夜偵訊到23日，將吳宗憲、張恒嘉聲押獲准，另外諭令8名涉嫌開貨車運菸的司機、押車人員也分別以25萬至50萬元交保候傳後，持續分析調查局的階段性蒐證報告，懷疑吳、張等人只是蒐集統計團購訂單數量，實際協助聯繫訂貨的另有其人，經檢察長邢泰釗親自主持專案會議討論後，決定在24日晚間，約談華航1名關鍵人物到案說明。

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關鍵字：私菸,國安局,特勤

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