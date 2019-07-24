走私菸案燒到總統府　國民黨：民進黨要給人民一個交代

▲總統蔡英文於機場發表「自由民主永續之旅」返國談話，未料沒多久之後就爆發國安人員走私菸事件。（資料照／攝影中心攝）

記者徐政璿／台北報導

國安局少校警衛官吳宗憲藉總統出訪勤務走私近萬條香菸，全案已進入司法程序。國民黨發言人歐陽龍24日表示，此事在中常會上熱烈討論，希望民進黨政府能將此事徹底徹查清楚，給全國民眾一個交代，國家安全都在國安局手上，國安局還違法亂紀，那國家還成何體統，希望蔡政府清清楚楚，明明白白告訴國人事實真相。

總統府下午召開記者會，發言人丁允恭表示，特勤人員利用總統出訪超額購買免稅商品，蔡總統對此表達震撼、震驚與震怒的心情，責令徹底徹查整頓，也第一時間進行人事調整，展開行政調查與調整相關通關措施；所有的制度與慣習，並非行之有年就代表合法；任命退輔會主委邱國正為新任國安局長，希望能對此事進行徹查，同時對國安局進行整體的整飭跟整頓

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