民眾擅入巴克禮防疫管制區　曾信凱：管制鬆散應究責

▲防範民眾闖入巴克禮公園，市警加強「人力保護網」，加派保全人員進駐巡園。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南市本土型登革熱病例已有15例，其中12、13、14例活動地有地緣關係，都在巴克禮公園散步或運動，因此該園休園2星期實施化學防治，但公告休園隔晚，就有民眾擅闖入內，卻未見有人員巡邏，台南市議員曾信凱痛批，管制措施鬆散，市府態度輕忽應究責。

登革熱疫情險峻，民眾擅闖防疫管制區茲事體大，但台南市工務局竟表示，保全巡邏時間為清晨5時至晚上9時，其餘時間因病媒蚊不會出來活動，因此不需設保全巡邏。

市議員曾信凱表示，1999市民專線也接獲民眾檢舉有人擅闖巴克禮公園，市府上下，齊聲「防疫視同作戰」，卻以如此輕忽的態度來面對登革熱疫情，豈不嘲諷？如真有民眾進入防疫管制區遭病媒蚊叮咬傳染登革熱，誰要負責？曾信凱強調，巴克禮公園鄰近許多草叢，對面又是文化中心，難保病媒蚊不會四處飛竄，園區周邊也應同步實施防疫作為。

工務局決定即日起增加晚上9時至清晨5時時段巡園，2位保全人員再增加2位駐衛警，加強「人力保護網」確保24小時全天候管控。工務局指出，針對不配合民眾強制入園者，先給予勸導，若不聽勸者將依傳染病防治法第37條、67條管制特定場所之出入，違者處6萬~30萬元罰鍰。