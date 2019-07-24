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竹塹中元城隍祭7月31日開跑　在地文化盛事

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▲新竹市長林智堅與參加記者會來賓自拍。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅與參加記者會來賓自拍。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「2019竹塹中元城隍祭」將於國曆7月31日盛大展開！新竹市政府今（24）日舉行「2019竹塹中元城隍祭宣傳記者會」，新竹市長林智堅邀請海內外所有朋友一同來消災祈福，透過體驗「夯枷解厄」、「查夜暗訪」感受百年城隍的文化底蘊，並藉此來趟微旅行漫遊城市，享用廟口小吃與巷弄美食。現場也有知名主持人吳鳳與來自各國的「台灣女婿」邀請全國民眾一同來體驗新竹城隍魅力。

新竹都城隍廟建廟272年，悠久的歷史正是新竹發展的縮影，也是大新竹地區民眾的信仰中心。｢城隍祭就是新竹最驕傲的文化品牌！｣林智堅表示，今年是新竹市政府第五度與新竹都城隍廟合作舉辦「竹塹中元城隍祭」，這個北台灣最轟動的宗教盛事年年擴大舉辦，今年將有「開福門、夯枷解厄、查夜暗訪、遶境賑孤」四個系列活動。

林智堅表示，小時候會跟爸媽來參加城隍祭繞境，看到眾神走在路上非常威風，相信現在的孩子們也會想來參與。其中的重頭戲「夯枷」極具象徵意涵，去年有2300多人報名參加，他呼籲大家把握最後一週時間踴躍報名，屆時他也會與大家一同「夯枷解厄」。此外，林智堅市長也特別提到，「查夜暗訪」活動於晚上舉辦，十分特別，期待熱愛宗教文化的市民朋友來體驗看看。

林智堅歡迎新竹市民與各地民眾在暑假造訪新竹這座擁有36處古蹟及歷史建築的年輕古城，在遊歷城隍祭之餘，也能享用廟口小吃與巷弄美食，更提到，新竹現在相當活潑熱鬧，每個季節舉辦各項活動，例如兒童藝術節、仲夏藝文季、新竹過好年，還有連成一線的左岸與碼頭旅遊路線已建設完成，都很適合全家大小來個「微旅行」。

新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞表示，新竹都城隍廟一直以來都堅持保存傳統文化，即便歷經日治時期依舊屹立不搖，時至今日，仍然有許多廟宇都特地前來新竹學習觀摩。自新竹市政府編列預算參與合辦後，不只市民，全台灣都知道這個活動，參與人數也屢創新高。

在記者會上，知名主持人吳鳳用台語和市長與現場民眾問好，並表示他來過新竹多次，吹過九降風、吃過街坊小吃、也走過新竹的海岸線，今年更特別來體驗他們家鄉所沒有的「夯枷」文化。吳鳳與來自美國、荷蘭及德國的台灣女婿及小朋友們一同現身，來台十餘年的數位「台灣女婿」們齊聲邀請不同國籍、不同宗教的朋友們一起朝聖這場宗教盛事，趁城隍祭來新竹玩一波。

新竹市政府民政處指出，今日邀請在地創作者Roro趙珮榕演開場演唱為新竹量身打造的歌曲｢大步旅行｣，她所演唱的曲目裡有一段歌詞正是這座年輕古城的寫照，「我站在新竹市中心，走路像文青，拍照像明星，穿越三個世紀，從舊古蹟到新科技。」邀請全國各地旅客來城隍祭體驗竹市年度最大宗教盛事，也趁機遊遍城市古蹟與各大景色，人人都可以像歌詞般「拍照像明星」。

民政處指出，「2019竹塹中元城隍祭」將從國曆7月31日起至8月15日熱烈展開，呼籲大家把握最後一週夯枷報名時機，也歡迎全國民眾一同造訪新竹。

「2019竹塹中元城隍祭」：國曆7月31日（農曆6月30日），「福門大開，神鬼啟航」，獨特網路直播鬼門開儀式，讓民眾更了解其祭典儀式的意涵。國曆8月1日（農曆7月1日）「揪團夯枷，消災解厄」，「夯枷」是一種信眾為了消災解厄的解罪儀式，相傳是道教早期的塗炭齋傳統，認為人若有罪就以塗炭身、面，縛打身頰，透過「首過」、「上章」的儀式解除所犯之罪。國曆8月13日（農曆7月13日）「查夜暗訪，祈福平安」，開放徵求城隍爺護衛大使，拿火把陪同城隍爺的二少爺，替城隍爺先行夜巡，以期遶境賑孤圓滿。國曆8月15日（農曆7月15日）「城隍威巡，遶境賑孤」，由城隍爺率領來自各地城隍廟和在地陣頭「奉旨遶境賑孤，祈求國泰民安」。

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關鍵字：竹塹中元城隍祭,新竹都城隍廟,新竹市民政處

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