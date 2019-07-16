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城市外交再出擊　葡萄牙國會首次訪新竹市

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▲葡萄牙國會訪問團拜會新竹市長林智堅。（圖／新竹市政府提供）

▲葡萄牙國會訪問團拜會新竹市長林智堅。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

葡萄牙國會訪問團今(16)日在友台小組主席奧利維拉率領下，共四位國會議員蒞臨新竹市，拜會新竹市長林智堅，更是葡國會訪問團歷年來第一次造訪台北市以外的城市，由於初次造訪，林智堅詳細介紹新竹市三高一低的城市DNA，以及台灣矽谷的產業地位，也讓葡萄牙國會議員、也是國會友台小組主席的奧利維拉議員感到驚艷，「竹市表現超過多數葡國城市！」特地討教人口組成年輕化的秘密，成葡萄牙與新竹市的外交接觸初體驗的意外亮點。

林智堅歡迎訪問團遠道而來，並感謝友台小組成員對台灣的支持與發聲，他指出，台灣與葡萄牙淵源可回溯至當年葡國替台灣取了「福爾摩沙」美麗名字，美名凸顯了寶島特色，受台灣人喜歡沿用至今。

林智堅為訪問團介紹，新竹市是台灣的矽谷，有著出生率高、教育程度高、收入高與平均年齡全國最低的三高一低特色，讓訪問團成員不禁驚呼「好年輕的城市！」讓友台小組主席奧利維拉議員連忙向市長討教在全球人口老化潮流下，竹市還能維持年輕人口的秘密，林智堅市長分享，新竹市有高科技產業與五所大學座落，提供龐大的就業機會，因此吸引許多年輕人到此落地生根

林智堅指出，這座城市不只有年輕的城市結構，充滿活力與創造力，更是台灣的科技重鎮，同時有著人文薈萃的歷史背景及傳統美食小吃，希望有機會可以親任導遊，招待葡國的議員訪問團遊覽這座年輕古城；他也提到，葡國第二大城波爾圖，有間被譽為世界最美，超過百年的書店，更是哈利波特作者JK羅林早期的寫作之地，讓他非常嚮往這座充滿古蹟的美麗城市。

「這座城市的表現超過多數葡國的城市！」國會友台小組主席的奧利維拉議員表示，非常榮幸可以造訪這座獨特城市，新竹市亮眼的數據一定讓市民感到非常驕傲；台灣與葡國友誼歷史悠久，葡國有許多地方都要向台灣學習，更力邀台灣產業來到當地投資，他也邀請林智堅市長有機會造訪葡萄牙與波爾圖，為兩國與城市間交流可以更進一步。

訪問團也就新竹市的社福政策、人口老化與高教環境的問題做交流，提到兩國人口結構相近，未來有許多社福方面的問題雙方可以進行討論與互相學習，更對新竹市的產業地位留下深刻印象。

新竹市政府民政處表示，兩國在高科技、原物料、生醫領域、綠能產業乃至協助青年從事研發等領域，倘能密切合作，台灣產業以葡萄牙為基地，進軍歐盟各國，會有相當大的助益；竹科X計畫是竹市新創科技產業推動重點項目，也希望能邀請葡國相關企業到新竹投資。

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關鍵字：葡萄牙國會, 新竹市民政處

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