竹市戶所一站通服務　替民眾打理勞保給付、保單清查

▲透過戶所一站通服務，可確實保障民眾權益且省去過程繁複程序。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

親屬逝世接續許多身後事需辦理，竹市戶所提供一站通服務，協助民眾一站解決勞保家屬死亡給付、保單清查，讓家屬免於奔波且確保民眾權益。一位林媽媽日前至香山戶政事務所辦理女兒逝世的除戶登記，在戶所人員的協助下通報壽險公會、勞保局，分別協助申請「亡故者人身保單清查」、家屬死亡給付，讓林媽媽在白髮人送黑髮人的傷痛中順利將手續辦妥，免於奔波也免於錯失申請保險理賠的權益。

香山戶政事務所表示，以往民眾面臨亡故親屬，由於不見得清楚亡故親屬的保險事宜，民眾須先至戶政事務所辦理親屬死亡登記，再至壽險公會網站填具申請表，並檢附國民身分證影本、除戶戶籍謄本等證明文件郵寄到壽險公會，協助交由各家保險公司清查；另外，勞保家屬死亡給付也須專程前往勞保單位辦理，不僅作業冗長，不清楚資訊的民眾也可能錯失申請的權益，透過戶所一站通服務主動通報相關單位，可確實保障民眾權益且省去過程繁複程序。

香山戶政事務所表示，人生突如其來的意外，讓林媽媽痛失至親，香山戶政事務所提供一站式服務，跨機關向壽險公會通報「亡故者人身保單清查及通知」，避免林媽媽奔波夀險公會及各保險公司，解決林媽媽因不清楚女兒生前投保狀況，而錯失申請保險理賠，當時林媽媽紅著眼眶向承辦人表達感謝，在痛失至親之虞，也能獲得應有的保障。

林媽媽哽咽地表示，因女兒走得匆促又留有年幼孩子，她要幫助撫養小孫子經濟上難免有壓力，但未知女兒的保險狀況，正徬徨之際就有戶所人員主動協助辦理，讓她避免錯失保險理賠申請，也讓家屬辦理壽險理賠免奔波，確保民眾權益。

新竹市政府民政處表示，內政部與金管會及壽險公會去年七月起即合作推行「亡故親屬保單一站通」服務，民眾至全台戶政事務所辦理死亡登記時，戶所將同時通報亡故者死亡登記資料至壽險公會，壽險公會將交由各保險公司協助清查承保情形，再由各保險公司主動通知保險受益人辦理相關理賠給付，避免奔波各機關節省時間與金錢。