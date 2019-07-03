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新竹市忠靈祠加裝電梯　全國軍人公墓園區首例

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▲新竹軍人忠靈祠電梯增設工程今(3)日上午舉行開工典禮。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹軍人忠靈祠電梯增設工程今(3)日上午舉行開工典禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府率先向內政部役政署爭取到400萬經費，辦理新竹軍人忠靈祠電梯增設工程，成為增建無障礙電梯的全台首例，預計於今年10月底完工；今(3)日上午舉行開工典禮，新竹市副市長沈慧虹與內政部役政署署長龔昶仁親自到場主持，多位行動不便、年事已高的奶奶也到場見證，其中69歲的陳奶奶在丈夫過世後，多年來每每到忠靈祠祭祀，都礙於行動不便只能在一樓等候，得知將加裝電梯後，她感謝市府的用心，未來終於能同兒子上樓見丈夫一面。

沈慧虹指出，新竹軍人忠靈祠有4層樓高，累計存厝量約為1萬4千餘位；從民國47年設立至今，每逢過年、清明、端午或中秋時節，都有許多遺族家屬前來祭祀，但早期忠靈祠多無設置電梯，很多長輩坐著輪椅、杵著拐杖前來憑弔，卻因為行動不便，只好、也只能在一樓正殿等候，令人格外不忍。

沈慧虹表示，軍人用一生保衛國家，值得也應該受到更好的對待，感謝役政署補助400萬的經費補助，讓中央地方攜手促成本案，林智堅市長常說，「市民的小事，就是政府的大事」，本案經費雖不大，卻是市民迫切需要的，不僅是全國無電梯忠靈祠增裝電梯的首例，也是役政署核定補助軍人公墓園區增建無障礙電梯的首案，工程同時也將整修女廁，讓市民使用更便利。

今日多位遺眷來到現場觀禮，立功里第4鄰鄰長陳奶奶行動不便，每次到新竹忠靈祠探望先夫，只能托付兒子替代她到3樓祭祀，這樣的情境已持續多年，成了陳奶奶心中最大的遺憾，如今聽聞忠靈祠增設電梯，陳奶奶由衷感謝新竹市政府為民服務的用心，未來能與兒子一起探望先夫，不再1人獨自留守現場也有多位奶奶表示，期待未來有電梯，上樓看老伴就輕鬆多了。

新竹市政府民政處長張力可表示，不少遺眷反映過去憑弔的困境，如71歲的姜奶奶，自從兒子在南竿發生意外身後安息於忠靈祠，因家住軍人公墓附近，她只要想念兒子就經常來和他說說話，但年紀有了爬到3樓心臟就喘到不行，相當吃力，張力可處長表示，期待本次工程完工後，能帶給軍人遺眷更方便舒適的環境。

民政處表示，本案工程總經費400萬元(役政署全額補助)，已於108年5月發包完成，預計工期為150個日曆天；由忠靈祠代管單位－新竹市殯葬管理所委託林松茂建築師事務所設計、監造，結合現有無障礙坡道與動線，採用玻璃帷幕為外牆，打造三面透光的景觀電梯；年底完工後，將為祭祀家屬及行動不便者提供便利、友善、安全的無障礙設施。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導

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關鍵字：新竹市民政處, 新竹市忠靈祠

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