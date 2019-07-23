新竹市卡拉OK公播費「市府買單」　里集會所活動中心安心唱

▲新竹市投入約97萬元經費支付各集會所的卡拉OK機公播費用，徹底解決伴唱帶公開播出授權的問題。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

喜歡邀厝邊作伙歡唱的市民朋友有福了，來里集會所活動中心唱歌不用再擔心公播版權問題！新竹市政府23日舉行「歌王歌后唱嘎笑咪咪 里集會所安心公播」記者會，新竹市長林智堅宣布，市府正協助各里集會所活動中心將170部卡拉OK機全面更新為合法內容，並投入約97萬元經費支付各集會所的卡拉OK機公播費用，徹底解決伴唱帶公開播出授權的問題，明年起也將編列相關預算，讓喜愛唱歌的市民們不用煩惱，相揪來里集會場所活動中心就能開心歡唱。

依據經濟部智慧財產局規定，在全台活動中心、里集會所裡提供民眾點歌演唱，包括在「購置或租賃電腦伴唱機」、「灌錄新歌」之歌曲重製及「民眾點歌演唱」之公開演出等項目，均須取得授權才屬合法，也引發近日全台各縣市出現村里活動中心被要求支付公播費，方可取得合法授權公開歡唱之爭議。

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新竹市政府民政處指出，為了要讓市民公開歡唱，市府陸續完備兩階段工作，首先立刻啟動全面盤點，全市共170部電腦伴唱機，市府皆已出動專車、專人協助將所有公有伴唱機回復原廠設定，每個集會所都能取得6000多首合法歌曲；再者，從今日起，為徹底替民眾解決卡拉OK版權困擾，市府動用第二預備金投入約97萬經費，支付全市集會所及活動中心內的合法伴唱機的年度公播費。

今日記者會於民富文化推廣據點舉辦，林智堅與多位里長一同高歌歡唱「你是我的兄弟」，並表示在市府的努力下，希望能重拾長輩們歡喜唱歌的笑容，讓長輩們可以安心的唱歌，也歡迎市民朋友以後相揪來集會場所唱歌。

「尊重法律同時更兼顧市民的需求」，林智堅表示，日前許多市民向他反映擔憂唱歌觸法，他也深知里集會所活動中心是市民休閒同樂的重要去處，他立刻與市府團隊啟動相關措施，包括協助里集會所活動中心內的伴唱機送原廠，並且支付97萬公播權費用，讓竹市里集會所卡拉OK版權全面合法，他強調，明年起也會編列相關預算，讓大家唱歌不再煩惱，盼叔叔阿姨們重拾歡喜唱歌的笑容，以後相揪來集會場所盡情開唱。

林智堅提到，新竹市政府積極努力照顧長輩需求，除了解決歡唱的娛樂需求外，更希望能讓長輩「歡歡喜喜 呷百二」，目前已有多項福利施實，深獲長輩支持，包括安老津貼3000元、重陽禮金2000元、38處關懷據點、53處共餐食堂、敬老卡等等，並放寬口假牙補助標準；林智堅市長指出，接下來他也會持續與長輩共進午餐，傾聽民眾需求並一一落實。

民政處表示，目前智慧財產局已經公布共同的費率及辦理的單一窗口，未來市府會盡快向單一窗口申請公開演出授權事宜，明年度也會編列相關預算支應。

另，在伴唱機裡面歌曲合法的部分，經三區區公所盤點里集會所及活動中心現有伴唱機設備數量，共計約170台，屬於公有財產77台，近日已由區公所優先將伴唱機送回原廠，設定還原合法歌曲，讓所有機台合法化，後續也會在伴唱機上張貼禁止違法灌錄歌曲之標語，以免侵犯著作權法。

此外，社區發展協會伴唱機放在區公所管轄之集會所或活動中心供公眾使用者，將伴唱機還原合法歌曲後，也可向市府申請公開演出授權費的補助，讓長輩可以安心歡唱。