徐弘庭爆「寄生華航」第二集：民進黨前立委、落選議員接力主演

▲台北市議員徐弘庭。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

國安人員走私菸品事件持續延燒，台北市議員徐弘庭23日公布華航內部高層名單，呼籲大家重視民進黨大舉「寄生華航」的狀況。徐弘庭24日右在臉書寫下寄生華航第二集，「幸福，真的是越分享越多，原來都計畫好了，寄生華航第二集由民進黨籍前立委、落選的議員接力領銜主演」。

徐弘庭點名，華旅網際旅行社董事長今年七月從謝欣霓（民進黨籍前立委）換成去年九合一落選的高雄市議員周玲妏、華儲股份有限公司董事長陳宗義 （民進黨籍前立委）、桃園航勤股份有限公司董事長 郭榮宗 （民進黨籍前立委）、華夏航科國際股份有限公司董事長趙麟 （陳水扁同學、駐史瓦濟蘭大使）、台灣虎航董事長張鴻鐘 （獨派大老、前台南市長張燦鍙姪子）。

徐弘庭指出，加上昨天所提到的主導專機任務曾任邱義仁機要的資深副總羅雅美，負責免稅品的空品部副總邱彰信為立委邱議瑩的弟弟，華膳空廚董事長葉菊蘭是民進黨國母。

徐弘庭表示，韓國的電影寄生上流演的是從英文家教到美術老師到司機到管家通通包辦，現在看起來民進黨的寄生華航，主要演員都列了那麼多人，不知道配角、臨時演員還有多少。最後他酸說「華航飛出去，民進黨人進來，台灣發大財！」