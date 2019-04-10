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若賴士葆民調輸也未列不分區　徐弘庭：我就退出選舉

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▲▼柯文哲赴台北市議會市政報告備詢,徐弘庭議員質詢。（圖／記者季相儒攝）

▲徐弘庭。（圖／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

國民黨台北市議員徐弘庭日前領表登記，越級挑戰黨內北市大安、文山區立委賴士葆，還稱賴士葆年長有貢獻應擔任不分區，卻遭賴士葆反嗆，「我不登記參選，誰能保證10月提名不分區？」。對此，徐弘庭10日重申，若他民調贏賴士葆，而黨中央在2個月內也沒有把賴士葆列為不分區的話，「我就退出選舉」。

針對徐弘庭挑戰賴士葆，還稱賴士葆年長有貢獻應擔任不分區，賴士葆回應說，「我不登記參選，誰能保證10月提名不分區？」，並指徐弘庭是中常委，請跟黨中央講一下。

面對賴士葆的說法，徐弘庭隨後在臉書回應，如果民眾支持讓他有幸通過初選，但最後黨中央卻沒有將優秀的賴士葆列入不分區名單，「我將會公開宣布放棄提名」，因為大安文山區絕對需要像他這樣有經驗、有專業能力的人來為大家繼續奉獻。但賴士葆表示，「最有戰鬥力的候選人跟年紀沒有關係」，韓國瑜的年紀大對手陳其邁，還是贏了，選贏三重立委的余天也比對手鄭世維大，「世代交替要由選民來決定，不是用這種方式」。

對此，徐弘庭今受廣播節目專訪時重申，如果他民調贏賴士葆，成為國民黨大安、文山的候選人，黨中央在2個月內若沒有把賴士葆列為不分區，「我就退出選舉」。不過國民黨立委陳學聖卻認為，徐弘庭的想法過於天真，因為民調輸的立委，黨中央不可能幫他做「疏洪道」。

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關鍵字：賴士葆,徐弘庭,2020

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