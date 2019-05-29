圓仔發情ing　議員建議柯P：大陸不助配種就不出席雙城

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲預計在6月底到訪上海出席雙城論壇，國民黨台北市議員徐弘庭29日在總質詢時問到，台北市立動物園的貓熊圓仔發情了，卻沒有辦法配種，成為兩岸關係冷凍下的人球，建議柯文哲應該以此為籌碼和大陸談判，如果對方繼續卡著不讓圓仔配種，就不去參加雙城論壇，藉此爭取台灣的發球權。對此，柯則說，「OK，這小事吧？」但一旁的市府官員則小聲提醒「回歸專業解決」。

柯文哲29日上午受訪時，被問及若對岸要求對「九二共識」表態，是否還會出席？他表示，「我不是國民黨，標準應該不一樣」。下午徐弘庭問到，既然「九二共識」是給國民黨的標準，那中共給他的標準是？柯文哲沒有正面回應，「他們分得很清楚，不同層級有不同標準」，目前就是定位在城市交流層級。

對於雙城論壇舉辦時間遲遲沒有定案，柯文哲表示，如果有實際跟他們（大陸）交往過，就會知道他們不拖到最後一秒，你是不會曉得的。

▲台北市議員徐弘庭。（圖／記者李毓康攝）

徐弘庭還問到，是否了解「兩岸一家親」的兩岸論述出自哪裡？柯文哲回「我也不曉得」，但是對面的老闆講過。徐提醒，「兩岸一家親」不是柯發明的，但柯文哲是第一個民選首長在台灣引用中共政治語言，間接意外通過中共的考驗。

徐弘庭說，「兩岸一家親」其實是2014年中共政治局前常委俞正聲在政協會議中提到，大陸國家主席習近平都曾提過「兩岸一家親」。對此，柯則稱自己「不曉得」，但直言自己很喜歡讀共產黨歷史。

徐弘庭接著說，「兩岸一家親」是柯文哲對中共的敲門磚，那這次的敲門磚是什麼？他建議，大家都認為柯文哲要往上一步，他要請命的是，動物園的圓仔發情期都快過了，還沒辦法配種，成為兩岸關係下冷凍的人球，希望柯去參加雙城論壇時，可以堅持若中方不讓圓仔配種，就不去參加，爭取我們的發球權。

▲圓仔。（示意圖／台北市立動物園提供）

