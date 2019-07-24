謝長廷喊話韓國瑜「辭市長展決心」　曾銘宗：別跨海干涉國內大選

▲駐日代表謝長廷（圖／記者季相儒攝）



記者林銘翰／台北報導

駐日代表謝長廷23日深夜透過臉書發文，喊話高雄市長韓國瑜應該「先辭市長再專心選總統」，如此可以展現必勝的決心和信心，也不要辜負韓粉。對此，國民黨立院黨團總召曾銘宗24日表示，謝謝他的指教，不過呼籲謝長廷還是把代表的職權做好，不要跨海干涉國內相關大選。

謝長廷深夜在臉書發文，並以自身經歷向韓國瑜喊話，「我現在戶籍還在高雄，從一個市民的角度，希望有一位專任的市長，縱然市長想選總統，也許是想做總統照顧高雄，那也要好好的選，不要辜負韓粉，但現在應該先辭職，展示必勝的決心和信心，讓別人專心來做市長，才不會耽誤高雄市的發展」。

對此，曾銘宗表示「謝謝他的指教」，也呼籲謝長廷還是把代表的職權做好就好，不要跨海干涉國內相關大選。

此外，由民間社團公民割草行動及Wecare高雄發起的「罷韓」 運動，連署人數持續上升，是否會造成國民黨2020大選隱憂？曾銘宗說，會持續注意後續發展，但是韓國瑜的市政已經穩定下來，相信韓國瑜的施政會取得市民的認同。

另外，臉書社團「罷燕行動連線」亦啟動罷免台中市長盧秀燕作業，將在盧秀燕就職1周年當天提出罷免提議書。對此，曾銘宗認為此舉「當然沒有道理」，就他的理解是盧秀燕做得非常努力，也非常有績效，強調這完全是政治操作，希望台中市民要唾棄這一堆人的故意操作。