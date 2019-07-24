影／貴州六盤水深夜山崩「埋21房」　民眾：聽到聲音就樹倒房塌

記者馬叔安／綜合報導

貴州省23日21點20分左右，在六盤水市水城縣發生山體滑坡（山崩）事故，滑坡區域有23戶，涉及27棟房屋、其中21棟被埋；23戶共77人，其中21人在外已取得聯繫，截至24日11時10分，搜救出22人（11人生還，11人死亡），失聯34人。

▲貴州六盤水23日發生山崩。（圖／翻攝自《中新社》）

《人民日報》報導，直到24日6時，貴州省消防救援總隊247名指戰員、9支礦山救護隊257人、貴陽隧道救援隊56人，攜帶搜救犬、生命探測儀已到達現場開展處置，並將現場劃分為5個救援點，採取挖掘、破拆、撐頂等方式開展救援，截止24日12點15分，救援現場雨勢較大，並伴隨大霧，現場救援工作被迫中止。

▲山崩已至少造成11人死亡。（圖／翻攝自《人民日報》）

根據梨視頻報導，有脫困的民眾表示，當時先聽到了聲音，然後樹就倒了，緊接著房子也倒了，所幸自己被埋得不深，被救難人員救了出來。

當地已經進行了臨時交管，此外，據生還者口述，有8名外來人口來到該地區，若屬實，失聯人員將達42人。

事發之後，正在上海開展東西部扶貧協作對接工作的省委書記、省人大常委會主任孫志剛，省委副書記、省長諶貽琴立即對救援處置工作作出安排部署，並決定提前結束在滬行程，已於24日早晨6時45分乘首班飛機返回，直接趕赴現場指揮救援處置工作。