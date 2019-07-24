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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

輪胎卡異物！他下車清理竟「瞬間爆炸」　慘遭彈飛全身骨折昏迷

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實習記者黃可昀／綜合報導

大陸貴州市一名40歲鄭姓貨車駕駛，16日行經貴遵高速公路時，在停車加水的過程中發現左後輪胎卡了一塊木板，他便拿出車上的鐵棍試圖將木板撬開，怎料他嘗試了10幾分鐘後，突然「碰！」的一聲巨響，整個人被輪胎給炸飛倒地，瞬間的衝擊力宛如炸彈，讓他當場就失去意識癱在馬路上，兩側肋骨、頸椎全骨折，肺部也受到挫傷，所幸經過急救後撿回了一命。

▲▼司機被輪胎炸飛。（圖／翻攝自貴陽晚報）

▲輪胎爆炸後司機當場昏迷。（圖／翻攝自貴陽晚報，下同）

據《貴陽晚報》報導，鄭姓駕駛表示，他16日下午2時把貨車停在貴陽往遵義方向的久長服務區內加水，無意間發現左邊後方的兩個輪胎中間夾了一塊木板，而最後的記憶只停留在他努力撬出木板，因為後來就被炸飛且昏迷。

▲▼司機被輪胎炸飛。（圖／翻攝自貴陽晚報）

▲爆開的缺口有30公分這麼長。

巨大爆炸聲引來附近路人的注意，服務區工作人員立刻打電話叫救護車，等到交警到場查看才發現，輪胎竟然被炸出一條30公分長的缺口，且木板仍牢固地卡在上頭。貴陽高速公路交警王志傑表示，「還好爆開的是內側的主胎，還有外側的副胎擋下了一些衝擊力，否則爆炸威力會更大。」

▲▼司機被輪胎炸飛。（圖／翻攝自貴陽晚報）

▲夏天輪胎會膨脹，加上外力擠壓更容易爆胎。

警方指出，輪胎在夏季高溫下容易產生變形，常常有爆胎的狀況發生，而在輪胎特別脆弱的情況下，如果又用工具去擠壓、摩擦等等，就很容易造成輪胎爆裂，平時也要注意輪胎使用情形與胎紋深度，定期保養與更換。

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關鍵字：輪胎,爆炸,貴州

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