影／陸版《我和我的冠軍女兒》　8歲女孩「小湯圓」拚長大當拳王

記者魏有德／綜合報導

8歲的貴州小女孩「小湯圓」近期因父親鄭為新將其練習拳擊的影片發佈在網路上成了網紅，引起網友熱烈討論，評價褒貶不一。但鄭為新認為，練習拳擊對身體有好處，也可以防身。對於網友用飄（不切實際）來形容他們，鄭為新表示，「飄不飄我們自己有數，我們走好自己路就行了。」

▲小湯圓(左)和哥哥黑金剛(右)一同練拳。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，幾段廣為傳播、點擊率超高的影片裡，這名小女孩輾轉騰挪、靈活攻守，在拳擊對抗中把一位比她年紀稍大的小男孩打得連連敗退，引得廣大網友紛紛驚歎，「這簡直就是電影《摔跤吧！爸爸》（台譯《我和我的冠軍女兒》）裡女主角的現實翻版」。

▲小湯圓受奧運金牌冠軍鄒市明邀請參加拳擊比賽，第一場就獲勝。（圖／翻攝澎湃新聞）

影片中的女孩，就是8歲的「小湯圓」鄭雅淇，和她對打的男生是她的哥哥，被父親取了一個很霸氣的名子叫做「黑金剛」。小湯圓和哥哥在父親的培養下，自2018年暑假開始練習拳擊。哥哥「黑金剛」提到，（跟妹妹）打一打的時候，我們打得不好，經常被妹妹揍，「最嚴重的一次還被打成腦震盪」。

▲小湯圓和黑金剛與世界拳王徐燦合影。（圖／翻攝澎湃新聞）

鄭為新將練習的影片放上網路，吸引超過28萬的粉絲關注，並受到世界拳王徐燦及貴州出身的奧運拳擊冠軍鄒市明邀請觀賞比賽，頓時在網路上爆紅，但也因此引來非議。有網友認為，小湯圓父親此舉是不切實際的行為，還有可能耽誤小孩的身心發展。對此，鄭為新表示，「我非常討厭這個詞，飄不飄我們自己有數，我們走好自己路就行了，不用你們在那邊叭叭叭的。」

▲小湯圓鄭雅淇和父親鄭為新。（圖／翻攝澎湃新聞）

在這個神似電影《我和我的冠軍女兒》的真實故事中，鄭為新希望自己的一雙兒女在練拳之餘也不要放棄課業，學習上沒有突出的表現，至少可以憑藉一己之力，用堅持和努力，走出貴州大山。而小湯圓說起夢想雙眼發光，也懂得練拳的辛苦。她提到，打拳很霸氣，哥哥的名字黑金剛也很霸氣，爸爸說要堅持下去，夢想是要「長大當拳王」。

