機車考照這題堪稱「魔王題」！　網直呼：現實跟法規不一樣

▲機車考照情境題讓網友直呼好難。（圖／翻攝自粉專~~我愛鹿港小鎮~~）

記者胡順惠／台北報導

為降低機車肇事率及交通事故死傷人數，交通部持續推動考照制度改革，自2018年開始擴充筆試題庫情境題至120題，筆試總題庫高達1666題，考試似乎越來越難。考題中，有一題「對向2機車欲轉彎進入同車道，何者應先行？」引起熱烈討論，不少網友直呼，現實跟法規的答案不一樣。

一名女網友在臉書社團「~~我愛鹿港小鎮~~」分享考題，「依據圖示，兩車進入同一車道，何者應該先行？(1)B車先行(2)A車先行(3)搶先者即可先行。」她認為，應該是右轉車先於左轉車，但正確解答卻是左轉車先於右轉車，讓她超不解，拜託網友幫忙解答。

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考題下方，不少網友也跟原PO一樣認為右轉車先於左轉車，留言表示「左方車要讓右方車先行」、「現實B、法規A發生車禍時，很多人都不知道B會是肇事主因」、「這題答案錯了吧！」；不過也有人引述法規幫忙解釋。

▲左轉車已經轉彎，右彎車要讓。 （圖／翻攝自交通安全入口網）

據交通安全入口網「車輪行駛優先順序」篇， 1. 支線道車應讓幹線道車先行。2. 如同為直行車或轉彎車者，左方車應暫停讓右方車先行。3. 轉彎車應讓直行車先行。法規中亦規定，對向行駛之左右轉車輛已轉彎須進入同一車道時，右轉彎車輛應讓左轉彎車輛先行，如進入二以上之車道者，右轉彎車輛應進入外側車道，左轉彎車輛應進入內側車道。