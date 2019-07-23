騎自行車慢遊正夯！觀光局串聯「全台4座燈塔」　打造環島新玩法

▲7月27日從極東點的三貂角燈塔出發。（圖／寶寶溫旅行親子生活提供）

記者胡順惠／台北報導

交通部觀光局今（23）日啟動「Light up Taiwan極點慢旅」活動，串聯北中南東4座燈塔為主題，邀請民眾一起騎乘自行車，深入小鎮體驗在地人情跟美景。交通部長林佳龍致詞時說，騎車太快看不到風景，但走路又太慢，不一定到達目的地，騎自行車是以最舒服的速度去親近山林，希望在國際間創建獨一無二的品牌。

林佳龍表示，台灣自行車節已經進入第10年，今年配合小鎮旅遊年，串聯東西南北4座燈塔，希望全家一起出來騎自行車，大家可以多拍一些美麗的照片，讓台灣成為一個自行車王國。他說，台灣的自行車運動非常興盛，交通部觀光局2021年推自行車旅遊年，作為觀光旅遊的亮點，是國際間交流非常重要的主題。

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林佳龍指出，騎自行車最大好處可以深入大街小巷，可以真正體驗台灣，很適合全家一起旅遊，自行車是台灣的國民運動，希望成為台灣人的一種生活態度，隨時隨地想到就騎，變成一種生活方式，應該在國際間建立出屬於台灣獨一無二的品牌。

▲觀光局長周永暉（右2）及交通部長林佳龍（右1），均出席開幕典禮。（圖／記者彭懷鈺攝，下同）

觀光局攜手航港局，將燈塔串聯自行車活動。林佳龍表示，對於討海人、返鄉旅客來說，看到燈塔就有家的感覺，自己到各地旅遊時也很想看看燈塔，每個燈塔都有說不盡的溫度，每個燈塔也都是獨一無二的，建議大家旅遊時也能注意一下燈塔，守護燈塔的人從注重航海安全，到現在結合觀光旅遊，成為最美麗的風景。

交通部觀光局與內政部營建署共同攜手舉辦「Light up Taiwan 極點慢旅」，今（23）日在交通部一樓舉行記者會，由宋坤傳統藝術團隊帶來迎賓擂鼓表演，系列活動包含7月27日「極東點-三貂角燈塔騎遊」、8月10日「極西點-國聖港燈塔鹽田慢旅」、10月12日「極南點-鵝鑾鼻燈塔佳樂水慢旅」及11月16日「極北點-富貴角燈塔騎遊」。

▲「Light up Taiwan極點慢旅」開幕記者會。

活動將發行「臺灣燈塔極點慢旅活動護照」手冊，除報名參加活動之民眾，將免費贈送外，護照手冊電子檔亦將置於管理處及活動官網供民眾下載使用。此外，活動也將搭配極點集章方式，遊客可選擇參加自行車系列活動或自主完成4極點集章後，即可獲得紀念證書1份。

近年來「慢活」、「生態」與「環保」逐漸成為全球共同追求的生活態度，而自行車旅遊更是國際旅人於世界各地進行深度旅遊的熱門方式。為此，交通部在推動自行車旅遊活動上不遺餘力，不僅完成臺灣環島自行車主幹路網，未來更將以「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設」進行自行車道新闢及改善，優化自行車路網及改善騎乘安全性，持續打造自行車旅遊路線及特色旅遊活動。