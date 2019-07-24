肉製品驗出非洲豬瘟數量不減反升　農委會：恐有第二波疫情

▲陳吉仲表示，台灣口蹄疫已拔針成功，要邁向非疫區，未來國內不能出現任何疫情。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（24日）進行第11次會議，會後中心表示，7月從旅客行李查到的肉品被檢出非洲豬瘟病毒數量不降反升，推估恐出現第二波疫情。農委會主委陳吉仲表示，去年8月截至昨（23日），1958件樣本中， 有非洲豬瘟病毒累計88件，接下來將加強非洲豬瘟、口蹄疫邊境防疫管制等措施。

陳吉仲表示，台灣口蹄疫已拔針成功，要邁向非疫區，未來國內不能出現任何疫情，但台灣周邊國家如東南亞等國還是有口蹄疫，因此決議將同步啟動非洲豬瘟和口蹄疫防疫，加強國內境內、生物安全等措施。陳吉仲說，越南向OIE（世界動物衛生組織 ）通報非洲豬瘟案例達4千多件，大陸只有153案例，兩國對照能顯示哪一國有無跟OIE完整通報。 查獲非洲豬瘟病毒88件中，來自大陸的就有82件，越南6件。

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▲陳吉仲表示，接下來將加強非洲豬瘟、口蹄疫邊境防疫管制等措施。（圖／記者許展溢攝）

農委會副主委黃金城指出，上個月原預估7月肉品檢出非洲豬瘟病毒案例會下降，但結果不降反升，以7月來看，已有18件，比例18.8%，都比過去幾個月來的高，且今天也有10件驗出陽性反映，若定序確認就是非洲豬瘟，7月就超過28件，比例超過20％。黃金城推估有兩大理由，一是之前被感染的豬放到冷凍庫，現在豬源沒有了，被取出做加工。二是因病毒跳躍性傳播有了第二波疫情。

為掌控活豬、屠體及內臟分切肉流向，農委會規定以上的所有運輸車輛８月底前都須裝設GPS，若未裝設GPS者，活豬運輸業者將依「動物運送管理辦法」裁處3千至1萬5千元，屠體、內臟及其分切物運輸業者則依「屠宰作業準則」裁處3萬至15萬元。截至22日已完成安裝1627輛。黃金城說，GPS對台灣很重要，未來若不幸有爆發點，不管是以場追車或以車追場，都是很方便的軌跡，且非常有效能追蹤。

▲7月肉品驗出非洲豬瘟病毒數量不減反升，黃金城推估可能是有第二波疫情。（圖／記者許展溢攝）

另外，應變中心統計，地方回報廚餘養豬轉型場數1982場，已取得廚餘再利用檢核755場，轉用飼料1069場，出清未養豬153場，另已申請退場補助134場，剩下5場未取得檢核及轉型飼料，其中桃園市1場將於8月中出清，另宜蘭縣、桃園市、新竹縣及台南市4場，除已裁罰並加強查核外，並請畜牧處輔導轉型。

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