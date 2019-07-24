英國新首相強生接棒！　傳「第一女友」追愛下周搬入唐寧街

▲ 強生對脫歐進程抱持極大信心，強調英國會在10月31日前完成脫歐。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國新任首相由強生（Boris Johnson）出線擔任，預計當地時間下午4時左右正式進駐唐寧街10號。如今，現年31歲的「第一女友」席孟茲（Carrie Symonds）受到外媒極大關注，外傳她稍晚不會偕同強生現身演說，但將在下周悄悄搬入唐寧街10號，成為英國首相府史上第一對未婚的男女主人。

綜合每日電訊報、鏡報報導，強生現階段仍在與結縭25年的第二任妻子惠勒（Marina Wheeler）辦理離婚程序，並與席孟茲同居。儘管強生與席孟茲上月爆發嚴重爭吵，引發警方關切，但2人的感情似乎並未因此受挫，席孟茲的地位未見動搖。

只不過，消息指出，在強生稍晚現身唐寧街10號外頭發表演說時，席孟茲並不會一同現身，「（她）不想在他的生命中最重要的這一天，成為外界模糊焦點的話題之一。」此外，外傳她將等到下周末才會搬進唐寧街10號。

▲ 席孟茲是《獨立報》聯合創辦人馬修（Matthew Symonds）的女兒。（圖／CFP）

儘管席孟茲曾經擔任保守黨公關主任，外傳是名工作能力極佳的操盤手，但目前已有傳聞指出，強生核心幕僚反對她擔任官方職務。不過，外界認為，她的影響力並不會因此消失，反而會以非官方、走向幕後等方式持續存在。

事實上，席孟茲是《獨立報》（The Independent）聯合創辦人馬修（Matthew Symonds）的女兒，從小在倫敦長大，在2009年畢業於華威大學（University of Warwick）後，便進入保守黨總部工作，擔任新聞作業相關人員。據瞭解，她是在2012年認識強生，也曾在強生力拚倫敦市長連任的團隊中工作。

先前曾有報導指出，強生與席孟茲計畫於明年完婚，讓強生有望成為首位在任內完婚的英國首相。

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