　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

祝賀強生勝選！伊凡卡承襲老爸「拼錯英國單字」　急刪文遭洗版

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普的長女伊凡卡（Ivanka Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊凡卡在推特拼錯單字。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

英國保守黨黨魁選舉結果23日出爐，前外向強生（Boris Johnson）擊敗對手杭特（Jeremy Hunt），當選新任黨魁及新首相。美國總統川普長女伊凡卡（Ivanka Trump）透過推特祝賀強生，不過她卻把英國的單字拼錯，變成「United Kingston」（應為United Kingdom），雖然她立刻刪文，但還是被網友備份與瘋傳。

川普在推特寫錯字已不是新鮮事，伊凡卡這次則承襲爸爸的特色，她在推特標記強生的帳號並寫道，「恭喜鮑里斯強生成為英國下屆首相。」不過，她卻拼錯單字，王國（Kingdom）變成金士頓（Kingston），尷尬的是金士頓還是知名記憶體生產商的名稱。

伊凡卡隨後刪除貼文並發布新貼文，雖然她更改錯誤，許多網友還是洗版嘲諷，甚至製作gif圖檔，「我14歲，拼音都比你好」、「有其父必有其女」；不過，也有人幫伊凡卡說話，「這是自動校正造成的」、「難道大家都沒打錯字過嗎」。

川普此次的貼文則沒有出包，他恭喜強生取得勝利，未來將會相當出色。川普曾稱呼強生是他的朋友，據悉兩人本周也有通話。

BBC指出，強生在接替梅伊（Theresa May）首相職位後會開始重組內閣，他預計24日入主唐寧街10號。他在勝選後表示，自己的首要任務是處理脫歐議題並團結英國。

ET快訊
17歲電眼妹「毒趴裸斃」仰躺摩鐵床上！3男「曾趁機壞壞」改裁
初戀女友做過酒店妹「吐一句話」　他一個月分手：大夢初醒心涼了
上面洞太多！韓國瑜爬樹看積水　他6金句猛虧「樹民總統」網笑爛

關鍵字：強生,伊凡卡,英國,推特

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中俄軍機闖入領空！美國防部表態「力挺日韓」　堅持保護盟友

祝賀強生勝選！伊凡卡承襲老爸「拼錯英國單字」　急刪文遭洗版

巴西附和美國制裁！拒供2艘伊朗貨船燃料返國　

變態躲在灌木叢！巴黎天體營爆遭「偷窺和暴露狂」入侵

選擇性別墮胎？　印度「132村莊」3個月完全沒女嬰出生

男友賣房買求婚戒！她開心曬「百萬鑽戒」照遭砲轟：快換回房子

19歲士兵遭虐！「太年輕」被集體罷凌到患焦慮症　申請外出自殺亡

墨西哥執法有成…非法移民大幅減少　55%墨國居民不伸援手：快遣返移民

男友搭機偷瞄正妹！兇悍女吃醋髒話連飆...直接「抄筆電狂巴頭」

京都動畫將「浴火重生」！社長霸氣喊話：請與我們攜手對抗惡勢力

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

李昇基1秒前奏猜TWICE《TT》　陸星材一起萌跳「I'm like TT」

連三期高分選手唱跳「大走音」　慘淪超低評級爆哭：沒唱這麼爛過

姐姐生理期半夜痛醒找藥吃　貼心柴叼「馬麻錢包」幫止痛

Sunnee示範唱跳「可愛風」　全場一聽傻眼！孟美岐場邊笑開懷

BMW廟口對決！M4直撞甩尾M3 2車「爆炸式」噴飛...千萬瞬成廢鐵

中俄軍機闖入領空！美國防部表態「力挺日韓」　堅持保護盟友

祝賀強生勝選！伊凡卡承襲老爸「拼錯英國單字」　急刪文遭洗版

巴西附和美國制裁！拒供2艘伊朗貨船燃料返國　

變態躲在灌木叢！巴黎天體營爆遭「偷窺和暴露狂」入侵

選擇性別墮胎？　印度「132村莊」3個月完全沒女嬰出生

男友賣房買求婚戒！她開心曬「百萬鑽戒」照遭砲轟：快換回房子

19歲士兵遭虐！「太年輕」被集體罷凌到患焦慮症　申請外出自殺亡

墨西哥執法有成…非法移民大幅減少　55%墨國居民不伸援手：快遣返移民

男友搭機偷瞄正妹！兇悍女吃醋髒話連飆...直接「抄筆電狂巴頭」

京都動畫將「浴火重生」！社長霸氣喊話：請與我們攜手對抗惡勢力

7月盛夏青州向日葵綻放　20萬株花海美翻了

白皮書主動透露國防「秘密」　新華社：彰顯中國軍隊開放自信

快艇曾嘗試找哈登搭雷納德　「關鍵5分鐘」促成可愛+PG組合

中俄軍機闖入領空！美國防部表態「力挺日韓」　堅持保護盟友

為Pixel 4開發臉部辨識功能？Google以5美元買路人自拍照

女店員缺錢私吞公司商品牟利　3個月內A走150餘萬元

17歲電眼妹「毒趴裸斃」仰躺摩鐵床上！　3男「曾趁機壞壞」改裁收押禁見

【國安私菸案】劉仕傑／沒有菸抽的日子

悠閒玩日本 西瀨戶、四國、九州體驗濃濃復古風

貴婦奈奈夫妻捲10億潛逃...小叔動歪腦筋：快卡位！狂吸「1079萬」下場曝光

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

國際熱門新聞

他卡縫隙慘死！屍體困超市冰箱後..

全程無啪！男客爽叫應召妹打「遊..

消失51年！「智慧女神潛艦」地..

3歲童曝前世埋屍處！挖開全嚇傻

百米高空彈跳繩斷　男6秒摔斷脊..

10歲男童打球未返家　老媽開群..

強生接班首相　英網崩潰：快下台

不穩定亂局　CNN：香港已搖搖..

黑白雙狗護1歲嬰「大戰眼鏡蛇」..

婚禮上伴郎求婚伴娘　新人淪配角

男友搭機瞄正妹！悍女抄筆電巴頭

11歲過敏兒吃4塊含奶粉巧克力..

起底青葉真司　住處流湯發臭如鬼..

15歲妹坦承睡了老闆！遭正宮剃..

更多熱門

相關新聞

Jaguar「旗艦休旅豹」J-Pace將至

Jaguar F-Pace去年在歐洲繳出23,520輛、北美市場共14,752輛的成績單，單就這部跨界休旅的全年銷量就遠比XE、XF等房車陣容還多，而Jaguar也打算趁勝追擊，除了確定會推出J-Pace外，未來也有望增添A／B-Pace等小型跨界產品，進一步擴大旗下休旅陣容。

英媒：強生與川普「髮型像、愛說謊」

Twitter將刪除“Quality Filter”功能！　坦言讓用戶困擾

川普讚強生是好首相：他是英國川普

11歲過敏兒吃4塊含奶粉巧克力喪命

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 元朗事件 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

鐵漢爸嫁女淚崩2次　一張照逼哭3萬人

廖人帥「一週戰5女」接蕾菈過夜12hr

快訊／韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」！

沉迷賭博！她「勒頸狂捅196刀」殺死閨蜜

龜山島龜首崩塌落石

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞傻了

精子暴增491%！科學：洗冷水澡有7好處

17歲電眼妹裸斃　敢喝敢玩圈子內超有名

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

爆出軌王瞳！馬俊麟認「婚姻出問題」：是我無知

黃國昌： 5輛載私菸是總統府的貨車　非國安局

阿Ken鬆口和安心亞關係：可能沒愛過我

今午後雷雨熱區曝光　專家揭下波颱風生成旺季

渣狼柔道教練！誘吞國三女學生、5劈女友

妹子急拍肩「妳大便掉了」真相惹笑網

更多

最夯影音

更多

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面