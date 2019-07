祝賀強生勝選！伊凡卡承襲老爸「拼錯英國單字」　急刪文遭洗版

▲伊凡卡在推特拼錯單字。(圖/達志影像/美聯社)



記者丁維瑀/綜合報導

英國保守黨黨魁選舉結果23日出爐,前外向強生(Boris Johnson)擊敗對手杭特(Jeremy Hunt),當選新任黨魁及新首相。美國總統川普長女伊凡卡(Ivanka Trump)透過推特祝賀強生,不過她卻把英國的單字拼錯,變成「United Kingston」(應為United Kingdom),雖然她立刻刪文,但還是被網友備份與瘋傳。

川普在推特寫錯字已不是新鮮事,伊凡卡這次則承襲爸爸的特色,她在推特標記強生的帳號並寫道,「恭喜鮑里斯強生成為英國下屆首相。」不過,她卻拼錯單字,王國(Kingdom)變成金士頓(Kingston),尷尬的是金士頓還是知名記憶體生產商的名稱。

Say what you want, but my favorite place in the United Kingston has and always will be Landon. pic.twitter.com/24uviDFzPI