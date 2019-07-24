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旅平險賣翻天！　上半年投保件暴增178.5％...原來是怕航空公司罷工

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▲▼6/24長榮空服員罷工抗爭持續進行中。（圖／記者湯興漢攝）

▲長榮空服員罷工。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

國內航空華航、長榮今（2019）年短短4個月內接連發生兩起罷工事件，造成勞資雙方兩敗俱傷，同時也影響旅客權益，意外帶動民眾投保旅行綜合險熱潮。根據金管會最新統計，今年前6個月旅平險保費及件數皆大幅成長。

根據金管會保險局統計，2019上半年網路投保壽險金額為16.71億元，件數為24.6萬件；產險金額為6.43億，件數有109.7萬餘件，合計保費收入達23.14億元，無論是金額或是件數均同步成長，顯示網路投保仍持續增溫中。

▲▼今年1至6月網路投保銷售，其中利變年金險依然是最受歡迎的險種。（圖／記者紀佳妘製表）

▲今年1至6月網路投保銷售，其中利變年金險依然是最受歡迎的險種。（圖／記者紀佳妘製表，點圖可放大）

統計指出，今年前6個月壽險網路投保旅平險共有8.4萬件，較去年同期的7.5萬件成長12%，而保費金額則來到5,964萬元，也較去年同期的2,940萬元，大幅成長102.8%。

至於產險的旅平險加上不便險則達39萬件，比去年同期的14萬件，一口氣大增178.5%，而保費金額則為1.03億元，比去年同期的8,509萬元成長21%。

此外，壽險今年上半年賣的最好的前3名為利變年金險16億元，再者是旅平險5,964萬與定期壽險372萬元；產險銷售件數較壽險多4倍，且賣的最好前3名為汽車險3.61億、機車險1.14億、旅平險含不便險1.03億。

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關鍵字：金管會,罷工,長榮,華航,保險,投保,旅平險

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