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台南利南黃昏市場化學防治登革熱　到菜市場也要注意防護！

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▲台南市南區利南黃昏市場，配合防疫化學防治，以提供民眾安全的採買環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市南區利南黃昏市場，配合防疫化學防治，以提供民眾安全的採買環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市本土登革熱病例目前15例，境外移入病例有24例，登革熱防治中心團隊持續監控疫情，南區利南黃昏市場配合防疫化學防治，以提供安全的採買環境，業者的負責態度，令人肯定嘉許，因地緣關係，為「禦敵機先」防止疫情擴展，市場配合提前防疫觀念，將擴大孳清、採血與噴藥防治。

▲台南市南區利南黃昏市場，配合防疫化學防治，以提供民眾安全的採買環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南天氣放晴且高溫炎熱，請民眾把握雨後一週防治關鍵期，應落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視家戶內外積水容器，將積水倒掉，徹底清除家戶內外輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等容器，並清除陽台、頂樓及屋簷排水槽（天溝）積水。

7月24日會在利南市場周圍、日新國小及病例居住的南區興農里進行戶內、戶外噴藥防治；另，鹽埕圖書館也要擴大孳清，防疫團隊感謝市民的支持，期待防治作為後，提供更清潔與安全的購物環境。

▲台南市南區利南黃昏市場，配合防疫化學防治，以提供民眾安全的採買環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

登革熱防治中心提醒，居家附近的菜市場，是社區民眾常去或經過的公共空間，隨手清除巡檢菜市場內外雜物瓶罐堆積，可避免積水。若前往菜市場購物，也要注意防蚊措施，穿長袖長褲淺色衣物或噴有衛生福利部藥品許可證之防蚊液。若發現有人隨意棄置瓶罐等雜物，民眾能發揮公德心，隨手幫忙清除，不讓病媒蚊有積水容器產卵而孵育孳生孑孓，增加感染登革熱風險。

登革熱防治中心呼籲，請里鄰長動員社區民眾，利用假日動手清除積水容器，避免病媒蚊孳生；民眾整理家園時，要落實「巡、倒、清、刷」4步驟，孳清、孳清再孳清，動手清除積水容器（處），徹底揪出隱性孳生源。

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關鍵字：台南 利南黃昏市場,化學防治,菜市場

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