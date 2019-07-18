台南市採血主動驗出本土登革熱第11例　新增個案已執行化學防治！

▲台南市中西區郡王里孳生源，屋主將僱用機具將全部拆除整理，小心只要一滴水就可能養成孳生源。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市登革熱防治中心自6月30日截至7月17日止，針對台南市本土登革熱確診個案之居住地及活動地區里辦理擴大採血檢驗，共計採檢607人，依據衛生局檢驗中心檢驗結果，判定須2次採檢共計74人，目前有20人已進行2次採檢，其中1人於7月17日判定確診為台南市第11例本土登革熱個案。

新增中西區開山里本土登革熱病例為70歲婦女無業，具慢性病史，無出國旅遊史，案於7月2日至大埔福德祠擴大抽血站進行NS1快篩抽血，期間無不適症狀、無就醫，因首次抽血報告未確定，須再採檢，個案於7月16日進行二次採檢，並於7月17日判定確診。個案自7月1日起，除開山里住家外，曾至東菜市場、六合境大埔福德祠、復興公有市場等地區活動，前述地區皆已於7月3日及7月6日同步執行戶內外化學防治完畢。另，於7月17日上午再次針對個案居住地周圍執行孳生源清除作業，並於同日晚間至個案住家按壓噴霧罐進行防治。

7月17日，高雄確診病人於7月13日及14日有七股區大埕里、西港區中州里的活動史，請民眾注意防蚊措施，防治中心於18日進行活動地加擴大孳生源清除及噴霧罐化學防治。

由於第5號颱風「丹娜絲」可能夾帶豪大雨，民眾請注意收捲遮陽帆布時要小心不要成為孳生源，登革熱防治重點就是清除孳生源，不要有積水容器，讓蟲卵有孵化成孑子的環境。全民一定要在颱風前、後，巡檢自己家園週邊環境的積水容器（處），加以改善或排除。

17日另外發現中西區郡王里有一大型孳生源處，經區長、里長現場勸說行為人協調後，屋主今日會雇用機具全部拆除整理。登革熱防治中心籲請民眾整理家園，要落實「巡、倒、清、刷」，孳清、孳清再孳清，自己家園自己清。