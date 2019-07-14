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台南市本土登革熱9例　仍發現陽性器化學防治強力孳清！

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▲監測人員使用自製巡查天溝工具，持續執行屋頂天溝監測積水作業，深入社區做巡查，仍有發現陽性容器。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲監測人員使用自製巡查天溝工具，持續執行屋頂天溝監測積水作業，深入社區做巡查，仍有發現陽性容器。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市目前本土登革熱病例有9例，第9名病例是獨居老人，周邊為果園，7月14日進行強力孳清及化學防治，衛生局提醒民眾要注意，防治登革熱的重點就是清除孳生源，也就是積水容器將會是孑子生長的環境。

▲監測人員使用自製巡查天溝工具，持續執行屋頂天溝監測積水作業，深入社區做巡查，仍有發現陽性容器。（圖／記者林悅翻攝，下同）

近日台南市常有豪大雨出現，造成低窪及相關容器積水情形，容易被民眾疏忽的積水處，特別是屋頂天溝積水，容易成為登革熱病媒蚊孳生源，不可不慎！針對本次本土登革熱疫情，登革熱防治中心防疫團隊，擬訂相關防治措施，期能找出感染源及接觸者，並加強環境孳生源清除，以利避免疫情擴散。

▲監測人員使用自製巡查天溝工具，持續執行屋頂天溝監測積水作業，深入社區做巡查，仍有發現陽性容器。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府登革熱防治中心呼籲，避免孳生病媒蚊保障家人及社區健康，請民眾立即自行清理屋頂天溝、樹洞或地下室。如果遇到結構異常無法清除的積水，也請透過里長向登革熱防治中心請求協助申請投藥。

▲監測人員使用自製巡查天溝工具，持續執行屋頂天溝監測積水作業，深入社區做巡查，仍有發現陽性容器。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府防疫團隊派出監測人員使用自製巡查天溝工具，持續執行屋頂天溝監測積水作業，深入社區做巡查；民眾也應於大雨過後或每週檢查天溝是否長有植物、有植物生長表示有積水可能，也可能堵塞而易滋生孳生源，以免養病媒蚊為患。

▲監測人員使用自製巡查天溝工具，持續執行屋頂天溝監測積水作業，深入社區做巡查，仍有發現陽性容器。（圖／記者林悅翻攝，下同）

13日中西區、東區及安南區公所丶衛生所的監測人員及社區志工仍加強動員孳清，趁雨後天晴假日沒有休息仍加強防疫不敢懈怠。中西區特別針對大樓及地下室加強查核，仍發現有2處大樓地下室有大面積積水且孳生孒孓，皆已完成投藥；共出動53位監測人員、志工70人，調查839戶，清除積水容器369個，並發現12個陽性容器。另外針對第9例個案，亦對善化牛墟及左鎮化石園區進行超前部署預防性噴藥。

登革熱防治中心籲請民眾整理家園，立即「巡、倒、清、刷」，就是孳清丶孳清再孳清的清除積水容器（處），且勿隨意丟棄飲料杯等廢棄積水容器，為徹底揪出隱性孳，民眾每週應做環境巡查、主動清除積水容器及積水處，以免養病媒蚊為患。

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關鍵字：台南市,本土登革熱,化學防治,孳清

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