新舞臺藝術節穿越時空魔鏡走入第五象限　小小夢想家化身魔幻操偶師圓夢

▲2019新舞臺藝術5週年揭幕，LOVE&ART公益場首度結合「夢想+圓夢工程」，讓每個孩子化身夢想操偶師。（圖／記者湯興漢攝，下同）



生活中心／台北報導

「新舞臺藝術節」5歲了！以充滿魔幻感的主視覺帶出「第五象限－魔鏡」的主題，展現藝術能跳脫框架、超越想像的特性。2019新舞臺藝術節再次展現獨有的跨界形式，從9月到12月間共推出6檔口碑強檔，有魔術、交響樂、音樂劇、舞台劇等。今年新舞臺藝術節LOVE&ART公益場首度結合「夢想+圓夢工程」，由「無獨有偶工作室劇團」帶宜蘭金洋國小的小小夢想家學習偶戲、並將於9月15日登上宜蘭演藝廳圓夢，讓每個孩子都能成為自己的夢想操偶師。

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▲台灣魔術師林冠廷在開幕記者會上大秀魔幻表演，虛實難辨的魔術手法，讓人驚呼連連。



今年新舞臺藝術節推出的兩檔國際強檔皆為台灣首演，韓國幻真製作室《SNAP變！》由榮獲國際魔術大獎的7位韓國魔術師大顯身手，融合目眩神迷的魔術手法與獨特的視覺效果，打造出風格迷幻的魔術劇，不僅在愛丁堡藝穗節勇奪「亞洲藝術獎─最佳製作獎」，並獲紐約外百老匯爆場好評，紐約時報口碑推薦「猶如沒有魔杖的魔法師，將光影幻象、卓別林喜劇與馬戲藝術完美融合！」屢獲亞洲魔術大獎的台灣魔術師林冠廷在開幕記者會上與之隔空聯手，帶來一連串的鴿子戲法、虛實難辨的彩帶瀑布，憑空變出一隻振翅的鸚鵡，為開場帶來高潮。

《樂躍不已》由英國天才鋼琴家葛羅斯文諾與顧爾德及布列頓小交響樂團一同演出，葛羅斯文諾不僅受英國金融時報盛讚，布列頓小交響樂團也被譽為英國樂壇中「最激勵人心的存在」，為台灣的古典樂迷帶來跨時代的經典樂曲。

▲中國信託個金營楊淑惠總處長（左）、中國信託文教基金會馮寄台董事長（中）、台灣運彩林博泰（右）總經理一同為「藝術魔方」注入魔幻能量。



▲無獨有偶工作室劇團與宜蘭金洋國小一同演出《沒有人愛我》，以土壤教育為主軸。圖為藝術總監鄭嘉音。



中國信託文教基金會秉持著扶植藝文的初衷，推廣台灣在地文化不遺餘力，「LOVE&ARTS夢想+圓夢工程」每年攜手藝術導師走入偏鄉，進行為期半年的藝術教育，向下紮根、用藝術開啟孩子的潛能，讓偏鄉的孩子勇敢作夢、勇敢追夢、圓夢。今年的新舞臺藝術節LOVE&ARTS公益場首度與「夢想+圓夢工程」結合，由「無獨有偶工作室劇團」前進宜蘭金洋國小，以偶戲形式引發大眾對土壤教育的關注，今年9月，這群小小夢想家，也將站上宜蘭演藝廳圓夢。中信文教基金會董事長馮寄台呼籲，「對偏鄉孩子來說，一個機會可能是一輩子的改變，這條築夢的路期盼更多夥伴並肩同行。」

▲《大家安靜30》經過30年重新躍上舞台，郎祖筠表示，「看看這些30年前想要變魔術的人，如何帶領觀眾穿越『時空的魔境』，進入新的魔幻境界！」。



▲音樂劇鬼才冉天豪從導演李安的經典作品《飲食男女》中獲得新的體會。



▲《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》是李崗首部監製的舞台劇，改編自一青妙作品，重現基隆顏家的故事。



2019新舞臺藝術節不僅規模更大、面向更廣，也攜手台灣的藝文工作者，重現了許多經典劇目，由天作之合劇場改編將李安的經典作品《飲食男女》改編成音樂劇，由「現代父親」聶雲擔任劇中主角老朱，讓藝術總監冉天豪大讚「唱功超過唱片歌手」。春河劇團以千面女郎郎祖筠為首，破天荒集結北藝大傳奇校友，重現30年前的經典畢業劇目《大家安靜30》。李崗首部監製的舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》，改編自一青妙作品，重現基隆顏家的故事，穿越時空了解歷史洪流中的台灣故事。

▲中信文教基金會董事長馮寄台期許各位藝文魔法師「打造台灣品牌，讓『台流』變成世界潮流」。

中信文教基金會董事長馮寄台表示，「在座的藝文界朋友們都是藝文魔法師，在文化產業中不斷求新求變，打造台灣品牌，讓『台流』變成世界潮流。」6檔節目將從9月開始於全台陸續上映，部分節目已經開放購票，現在就進入第五象限，感受藝術帶來的魔幻感受！

▲每一個機會，對偏鄉的孩子來說，都可能帶來人生中重要的改變，「LOVE&ARTS夢想+圓夢工程」讓孩子勇敢作夢。

中信文教基金會經國際認證完成「全臺第一本藝文教育領域SROI報告書」，研究結果顯示，「夢想+圓夢工程」每投入1塊錢，就能創造4.18元社會價值，為了讓更多人感受的藝術的魔力，增加親近藝文的機會，中信文教基金會「數位藝術存摺」正式啟動，透過線上方式不僅更加環保，註冊會員還能累積點數換好禮，《SNAP 變！》、《樂躍不已》早鳥限時75折，購票還有機會抽中韓國來回機票及頂級按摩沙發，現在就加值你的藝文點數。

▲中信文教基金會「數位藝術存摺」正式啟動，註冊會員還能累積點數換好禮，現在就為你的藝文生活加值。