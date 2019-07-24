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搶起來！華航機票史上最低價　夏季全航線便宜到不用考慮廉航

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華航（圖／華航提供）

▲華航今夏推出全航線超值特惠，最低2,243元起（未稅），堪稱「史上最低價」。（圖／華航提供）

消費中心／台北報導

機票促銷大戰開打，華航豁出去了，推出「史上最低價」夏季全航線超值特惠，最低2,243元起（未稅），例如飛沖繩5千元有找，香港、首爾或曼谷不到6千元，更扯的是，洛杉磯、倫敦等來回票價不到2萬元，超狂價格不卯起來搶就虧大了，就連機票達人布萊N都說「這價格根本不用考慮廉航」，還有網友嚇到直呼「便宜到懷疑人生」。

華航此次主打「優惠入手 世界帶著走」，包括東京、大阪、釜山、馬尼拉等亞洲航線，以及倫敦、溫哥華等歐美長途航線，即日起至7月31日止，全航線都能買到超便宜機票，手腳快一點搶到賺到，到時就可以爽爽坐著商務艙、豪華經濟艙或經濟艙飛出去，而且不論台北、台中、台南、高雄哪個地點出發，都有優惠航班可以搶。

以華航釋出的優惠內容來看，機票達人布萊N在粉絲專頁特別盤點多個激推區域航線票價，以台灣人最愛去的日本來說，來回機票計算後，台北-沖繩最低4,890元（未稅）、台南-大阪只要6,919元（未稅）、高雄-熊本6,761元（未稅），包括沖繩、福岡、名古屋、東京、大阪、靜岡、廣島、富山、高松、鹿兒島等，在這波活動祭出的票價都非常優。另外也大推韓國首爾、釜山以及泰國曼谷、新加坡、緬甸仰光等，值得這時候入手。

對於想到歐美玩一波的人，不用再煩惱機票貴鬆鬆了，因為華航的長程線航班優惠價格更是驚人，台北飛洛杉磯來回含稅價最殺竟然只要13,740元；飛溫哥華、舊金山、夏威夷、雪梨，同樣是來回且含稅，票價計算約15,000元上下；阿姆斯特丹、倫敦則是不到2萬元。機票達人布萊N都忍不住驚呼「這種票價真的是建國以來最低價啦！！」

便宜機票不等人，超殺促銷更是可遇不可求，而優惠僅限時10天，有出國打算的人真的不能錯過，但需特別注意的是，部分航線有限定航班、出發時間，購買之前要看清楚，此外，各航線出發時段也不一定，大致上為8月1日至2020年6月27日，詳細內容以官網資訊為主。

華航「優惠入手 世界帶著走」夏季全航線優惠
開票日期：即日起～2019/7/31
出發日期：各航線不同，依官網為主
購票業面：http://bit.ly/2YmRS2M


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關鍵字：華航,機票,機票優惠,機票促銷

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