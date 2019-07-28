華航地勤感染麻疹！「可傳染期」仍上班　活動時間表曝光

▲華航近期捲入私菸案，不料28日又傳出地勤感染麻疹。（圖／記者沈繼昌攝）

記者柯沛辰／台北報導

華航地勤人員28日驚傳感染麻疹，而且在具傳染力期間仍正常上班，旅客可能有遭感染風險。衛福部疾管署證實，確實有一名男性地勤人員感染，但出現症狀後隨即就醫居家隔離，目前初步掌握接觸者有73人，確切感染源還要進一步釐清。

疾管署副署長莊人祥接受《ETtoday新聞雲》訪問時證實，這名20多歲男性地勤人員21日出現發燒症狀，仍照常上班，24日臉部、上肢出疹才就醫，目前正在居家休養隔離，直到28日確診麻疹。不過，個案發燒起前4天仍有傳染力，初步掌握接觸同事、旅客共73人，將持續觀察到8月11日。

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疾管署指出，個案近期無國外旅遊史，107年曾於公司統一接種過1劑MMR疫苗（麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗），研判可能是在國內遭症狀不明顯人士感染，但確切感染源還要進一步釐清。

疾管署表示，由於個案是桃園機場地勤人員，負責報到櫃檯及候機室接待服務，在具感染力期間有大眾交通運輸及公共場所的活動史（如下方附表），所以提醒曾於附表時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫，由其安排戴口罩就醫並告知接觸史。

▲麻疹疫苗接種。（示意圖／達志影像／美聯社）

疾管署統計，今年截至目前為止，國內累計有108例麻疹案例，67例為國內感染（46例為接觸者），41例為境外移入病例（36例為本國籍民眾），感染國家以越南13例、泰國12例及菲律賓6例為多；其中出國目的以旅遊24例最多，其次為商務及探親。

疾管署呼籲，麻疹傳染力強，駐機場各公司及機關為確保第一線機場工作人員健康，如航空機組員及第一線地勤人員、機場工作人員及免稅商店等頻繁接觸外國旅客公司員工，應鼓勵員工施打MMR及流感疫苗，並關心員工身體狀況，做好各項防疫措施。

另外，民眾也應按時帶家中滿1歲幼兒完成公費MMR疫苗接種，同時避免帶未滿1歲或未接種的幼兒至流行地區，一般民眾（特別是1981年後出生的成人）在出國前2至4週可先就醫諮詢，評估是否需自費接種MMR疫苗。

▼麻疹個案可傳染期間活動史。（圖／疾管署）