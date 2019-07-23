高鐵「買一送一」當機補償再升級！　前2500名會員名單出爐

▲高鐵「買一送一」官網死當。（圖／翻攝自高鐵）

記者胡順惠／台北報導

為歡慶高鐵TGo會員人數突破百萬，高鐵昨（22）日晚間限時1小時，推出「兩人同行、同享半價」買一送一優惠，沒想到時間一到官網跟App大當機，網友怒灌高鐵臉書粉專。高鐵今（23）日祭出補償方案，使用時間從8月18日延長至8月31日，也將1小時內成功登入前2500位會員轉入5折券至帳戶，並在官網公布名單。

►前2500位會員名單點我

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▲高鐵買一送一限時優惠，每人限購1組2張車票。（資料照／記者賴文萱攝）

高鐵22日推出「百萬感動、百萬美好」買一送一優惠活動，限定TGo會員於22日晚間22時30分至23時30分登入系統購票，可享2張標準車廂對號座且相同日期、區間與車次車票「半價」優惠，限量2500組。未料，網友昨晚已經坐在電腦前就位準備搶票，卻遇到官網跟App當機情形，在網上狂罵「無止盡的轉圈圈」、「當機，騙人活動？」 「沒有百萬感動，只有百萬當機吧！」

高鐵表示，昨（22）日晚間針對TGo會員推出之「兩人同行 同享半價」搶票活動，因會員反應熱烈，致系統瞬間流量暴增，造成會員登錄後無法取得優惠折扣，為確保會員之優惠權益，將針對活動期間成功登入之前2500位TGo會員（依系統時間記錄為準），會將本活動之半價購票資格於7月24日中午12點後寄至會員帳戶。

高鐵說，請符合資格的會員登入兌換專區使用半價購票資格，適用搭乘日期可至8月31日止，符合資格之會員，台灣高鐵公司將個別以該帳號註冊時所提供之電子郵件信箱進行e-mail通知，本次優惠快閃活動係為高鐵公司首次規劃舉辦，因會員踴躍參與遠遠超乎預期，致系統難以負荷造成會員不便，台灣高鐵公司深感抱歉。

▲參與活動的會員要留意有無收到e-mail通知。（圖／記者賴文萱攝）

半價購票資格適用規則：

優惠方案：兩人同行同享半價

僅限高鐵會員TGo專區購票（含會員網站及台灣高鐵App）。

本活動提供之購票優惠資格，請登入TGo會員帳戶-[兌換專區]兌換使用。

適用購票期間：2019/7/24~2019/8/31

適用搭乘期間：2019/7/24~2019/8/31

兌換優惠方式：限購2張標準車廂對號座、相同日期、相同區間與車次之車票，每人限購乙組。

如須辦理變更行程或退票，至遲應於預訂車次出發時間前 30 分鐘前完成。

欲辦理行程變更者，請至各車站售票窗口辦理，限變更適用搭乘期間(2019/7/24至8/31)之車次/區間乙次。

未取票欲取消行程者，請至會員兌換紀錄或T-EX行動購票 App辦理，需全數車票一併取消，無法提供單張或部分取消，原優惠資格恕不退還。

已取票欲辦理退票者，請至各車站售票窗口或原取票通路辦理，原優惠資格恕不退還。