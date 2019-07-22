高鐵「買一送一」限時1小時　官網死當搶爆了！網友氣炸洗版：騙人活動

▲高鐵「買一送一」官網死當！（圖／高鐵）

記者許力方／台北報導

台灣高鐵慶祝高鐵TGo會員破百萬，推出會員「買一送一」活動，晚間10時30分開搶，限時1小時、每人一組2張車票，限量僅2500組，當晚9時起至10時30分官網便暫停會員服務，不少網友晚間開始就進不去網站，一直到10時30分網站開通，大量用戶湧入立即癱瘓系統，網友氣得痛罵「台灣之光…最爛的」、「無止盡的轉圈圈」、「當機，騙人活動？」 「沒有百萬感動，只有百萬當機吧！」

22日傍晚開始，大批網友湧入註冊高鐵會員，就出現當機等系統忙碌訊息，一直到10時30分開搶，仍有大批網友氣憤留言「根本進不去」、「完全沒有畫面」、「根本沒反應」、「無止盡的重新登入」、「只有無止盡的轉圈圈」、「百萬轉圈，百萬白眼」、「看到大家都進不去我就放心了」、「百萬憤怒」、「工程師可以離職了啦！網站做那麼爛」。

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▲高鐵2500組車票買一送一，限時1小時、每人限購2張。（資料照／記者賴文萱攝）



▲高鐵「買一送一」官網爆了！網氣炸洗版：進不去。（圖／翻攝高鐵臉書）



高鐵買一送一活動，只要TGo會員於22日晚間10時30分至11時30分登入帳戶，就有機會購得「兩人同行、同享半價」專案車票，限購2張標準車廂對號座且相同日期、區間與車次車票，限量2500組，限時1小時，售完為止。

事實上，高鐵有事先預告，為準備限時搶購，TGo會員服務功能（含TGo會員網站及高鐵企業App會員專區），將於月22日晚上9時至10時30全面暫停服務（含高鐵假期折抵及購買會員專屬旅遊商品）。TGo會員如欲訂票或使用相關功能，請避開該時段，若有未取票欲取消訂位之需求，可利用「T-EX行動購票」App 或至各車站售票櫃檯辦理訂位取消。