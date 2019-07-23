高鐵「買一送一」大當機祭補償　網怒：前2500名會員請公布何時登入

▲高鐵昨（22）日晚間祭出限時一小時「買一送一」優惠活動，沒想到時間一到官網和App全都死當。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

為了歡慶高鐵TGo會員人數突破百萬，台灣高鐵昨（22）日晚間22：30～23：30祭出限時1小時「買一送一」優惠活動，沒想到時間一到官網和App全都死當，許多網友表示整整一小時都登不進去，高鐵臉書粉專也遭網友怒灌洗版。

高鐵昨（22）日晚間22：30～23：30祭出限時1小時「買一送一」優惠活動，TGo會員可經由網頁或App搶購兩人同行車票半價優惠，限量2,500組。許多民眾準時手刀搶購優惠，但是不論網頁版或是App都傳出無法登入情形。

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▲網友表示活動期間用App完全無法登入。（讀者提供）

優惠時間開始後，高鐵App登入頁面出現「伺服器無回應」，網頁也出現「線上使用者已達系統上限」，無法購買車票情形，整整一小時，大批網友無法登入怨聲四起，紛紛前往高鐵臉書粉專怒罵，「完全登不進去，爛死了」「詐騙集團」「根本騙人辦會員」「浪費全台灣多少人多少時間」。

▲高鐵公布補償方案，將針對活動時間內成功登入的前2,500位會員轉入半價券至帳戶，但網友仍不買單。（翻攝自高鐵官網）

台灣高鐵也緊急公布補償方案，將針對活動時間內成功登入的前2,500位會員轉入半價券至帳戶，但網友仍不買單，表示「整晚留言都沒有人登入進去，何來登入後兌換？」「那我們在那邊整理網頁跟APP的算什麼？前2500名會員請你們公布何時登入成功的啊？列得出來嗎？」



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