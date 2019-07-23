快訊／高鐵緊急聲明！「買一送一」系統被癱瘓　2500會員補償出爐

▲高鐵回饋會員推出買一送一優惠。（資料照／記者賴文萱攝）



記者許力方、賴文萱／台北報導

台灣高鐵回饋TGo會員，推出「兩人同行、同享半價」買一送一優惠，於22日晚間22時30分限時1小時搶票，系統暫停1小時半準備，未料一開通就被擠爆癱瘓，高鐵公司23日凌晨緊急發布聲明表示，因會員反應熱烈，導致系統出現異常忙碌，登錄後無法順利完成活動兑換，將針對1小時內成功登入前2500位會員轉入5折券至帳戶。

高鐵推出「百萬感動、百萬美好」買一送一優惠活動，限定TGo會員於22日晚間22時30分至23時30分登入系統購票，可享2張標準車廂對號座且相同日期、區間與車次車票「半價」優惠，限量2500組，未料當晚網友抱怨連連，痛罵「無止盡的轉圈圈」、「當機，騙人活動？」 「沒有百萬感動，只有百萬當機吧！」

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▲高鐵「買一送一」系統死當！網友氣炸。（圖／高鐵）



高鐵公司表示，活動期間會監測穩定度，但因會員反應熱烈，導致系統出現異常忙碌，會員登錄後無法順利完成活動兑換。將針對活動期間成功登入之前2500位TGo會員，後續另行公布卡號，並主動個別通知會員，將5折券轉入其會員帳戶，以確保其享有半價優惠權益。

高鐵發布聲明道歉，對於本次活動未能完善，造成會員不便，將深切檢討改進。

▼網友搶票搭半價高鐵。（資料照／記者賴文萱攝）

