北區國稅局電腦雙重抽　新北市民中獎者都逾40%

▲北區國稅局舉辦「報稅真輕鬆、好禮大方送」雙重抽獎活動。（圖／北區國稅局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

新北市民運氣真好！北區國稅局為鼓勵納稅義務人使用憑證、健保卡辦理網路申報，或以稅額試算完成報稅，及以行動支付繳納綜合所得稅或利用存款帳戶辦理直撥退稅，23日舉辦「報稅真輕鬆、好禮大方送」雙重抽獎活動，經電腦抽出的中獎者中，第一重獎項新北市的中獎為40%，第二重獎項新北市的中獎率為47%。

北區國稅局局長王绣忠表示，該局轄區9縣市內2018年度綜合所得稅採用網路申報及稅額試算服務的件數為234萬餘件，約占該局總申報件數240萬餘件的97%，較去年230萬餘件增加1.59%。

▲▼北區國稅局舉辦「報稅真輕鬆、好禮大方送」雙重抽獎活動。（圖／北區國稅局提供）

此外，今年全國以行動支付繳稅案件有48,359件較去年20,749件增加1.33倍，其中該局件數為18,598件，較去年7,306件增加1.55倍，占全國件數38.46%；而使用行動支付是未來e化生活的趨勢，也是政府施政的重點，希望民眾可以多加利用，共同提升國家競爭力。

▲北區國稅局舉辦「報稅真輕鬆、好禮大方送」雙重抽獎活動。（圖／北區國稅局提供）

因此，為為鼓勵納稅義務人使用憑證、健保卡辦理網路申報或以稅額試算完成報稅，及以行動支付繳納綜合所得稅或利用存款帳戶辦理直撥退稅，該局23日舉辦「報稅真輕鬆、好禮大方送」雙重抽獎活動，在廖永煌律師現場見證下，採電腦隨機方式抽出435名幸運得獎者，其中第一重及第二重最高獎項均為超商禮券5萬元。

據指出，頭獎幸運得主分別為新北市泰山區黃○民及汐止區許○仁先生，中獎名單置於該局網站。