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霹靂素還真、棄天帝現身代言　花蓮太平洋縱谷馬拉松受理報名

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▲今年「花蓮太平洋縱谷馬拉松」與霹靂國際多媒體合作，包括「素還真」、「棄天帝」及「疏樓龍宿」等布袋戲的人物角色以Cosplay在記者會現場代言。（圖／花蓮市公所提供，下同）

今年「花蓮太平洋縱谷馬拉松」與霹靂國際多媒體合作，包括「素還真」、「棄天帝」及「疏樓龍宿」等布袋戲的人物角色以Cosplay在記者會現場代言。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮路跑界年度體育盛事「2019花蓮太平洋縱谷馬拉松」12月7日將在花蓮登場，5日在記者會中宣布馬拉松賽事即日起受理報名，總獎金高達21萬元。今年與霹靂國際多媒體合作，包括《刀說異數》裡的「素還真」、《異度魔界》的創始魔皇「棄天帝」，以及創立儒門天下的「疏樓龍宿」等布袋戲的人物角色以Cosplay在記者會現場代言，為太平洋縱谷馬拉松增添更多的熱門話題。

花蓮市長魏嘉賢表示，今年的完賽獎牌沿續這幾年太平洋縱谷馬拉松賽的概念，繼2016年的壽豐鄉海洋公園、2017年花蓮市東大門夜市、2018年鳳林鎮林榮新光車站之後，今年的完賽獎牌是以新城鄉為主視覺設計，設計內容包括光隆博物館、七星潭及曼波魚等意象。

為感謝選手對太平洋縱谷馬拉松的支持，今年的賽事和去年一樣，全馬、半馬及小馬等男、女組別前三名，均頒發獎金予以獎勵。此次參賽組別包括全馬42公里、半馬21公里、小馬10公里、迷你馬5公里以及視障組，除了迷你馬與視障組之外，各組男、女前三名奬金如下：全馬第一名頒發奬金30000元、第二名頒發奬金15000元、第三名頒發奬金10000元；半馬第一名頒發奬金20000元、第二名頒發奬金10000元、第三名頒發奬金5000元；小馬第一名頒發奬金8000元、第二名頒發奬金5000元、第三名頒發奬金2000元。

全馬、半馬及小馬的第四名與第五名，以及視障組前三名均頒發獎盃及獎品。另外分組成績全馬及半馬各組男、女各取前三名，頒發獎盃及奬品，總成績錄取者，不再列入分組成績計算名次。

各組報名人數，全馬限額800人、半馬1500人、小馬1200人、迷你馬1500人，每人限報名參加一個項目一個組別，不得重覆報名。

▲今年「花蓮太平洋縱谷馬拉松」與霹靂國際多媒體合作，包括「素還真」、「棄天帝」及「疏樓龍宿」等布袋戲的人物角色以Cosplay在記者會現場代言。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市長魏嘉賢宣布，今年總獎金高達21萬元，還有業者祭出優惠好康。

活動路線跨鄉鎮市，起點均由美崙田徑場旁的海岸路起跑，全馬組42公里，從美崙田徑場旁海岸路北上出發，右轉中興路→港口路→右轉進入花蓮港親水遊憩區→景觀橋→左轉兩潭自行車步道→經北濱公園→南濱公園→過吉安溪（普照橋）→化仁海堤直行→台開心農場→右轉華中路→左轉南濱路一段→左轉花蓮大橋→左轉台11線（花東海岸公路）→台11線（花東海岸公路）13公里處折返原路至東岸街左轉返回終點。

半馬組21公里，由美崙田徑場旁海岸路北上出發，右轉東岸街→右轉兩潭自行車步道→經北濱公園→南濱公園→過吉安溪（普照橋）→化仁海堤直行→台開心農場→右轉華中路→直走華中路至南濱路路口折返照原路至東岸街左轉返回終點。

小馬組10公里，由美崙田徑場旁海岸路北上出發，右轉東岸街→右轉兩潭自行車步道→經北濱公園→北濱段自行車步道南端處折返照原路回終點。

迷你馬組 5公里，由美崙田徑場旁海岸路北上出發，右轉中興路→港口路→右轉進入花蓮港親水遊憩區→景觀橋→右轉東岸街→左轉海岸路照原路回終點。

▲今年「花蓮太平洋縱谷馬拉松」與霹靂國際多媒體合作，包括「素還真」、「棄天帝」及「疏樓龍宿」等布袋戲的人物角色以Cosplay在記者會現場代言。（圖／花蓮市公所提供，下同）

賽事獲得許多觀光業者及名產業者支持，提共不少選手好康資源。

賽事也獲得許多觀光業界及名產業界的支持相挺，提供不少選手好康的資源，包括花蓮遠雄海洋公園、光隆博物館、新光兆豐休閒農場、騎腳酸休閒文化事業社（慶修院）、花蓮縣文化局石雕博物館、花蓮遠雄悅來飯店、翰品酒店花蓮、理想大地渡假飯店、花蓮璽賓行旅、阿思瑪麗景大飯店、國廣興大飯店、花蓮縣民宿協會、花蓮縣旅館商業同業公會、德利豆乾、豐興餅舖、阿美麻糬、花蓮縣餅、曾師傅食品股份有限公司等，只要憑號碼布就享有優惠或折扣，活動現場並有多家在地名產美食可供品嘗，詳情可上官網查詢。

賽事活動現場有豐富的美食品嘗，賽事結束後，還有豐富獎品的抽獎活動等著您抽大獎，獎品包括霹靂國際多媒體股份有限公司提供的公仔以及12吋公仔；翰品酒店花蓮提供的住宿券、自助餐券、歡樂森林免費入園券；理想大地渡假飯店提供蜜月套房住宿券；花蓮遠雄悅來飯店、花蓮璽賓行旅、阿思瑪麗景大飯店、國廣興大飯店等提供住宿券；花蓮縣民宿協會提供住宿券以及65吋電視；德利豆乾提供禮盒；新味醬油提供初榨加油膏組合。另台灣港務股份有限公司花蓮港務分公司、花蓮第二信用合作社均有現金贊助，將採購獎品做為摸彩。

喜愛馬拉松運動的國內外人士至官網（http://www.pacific-valley-marathon.com/）報名。

ET快訊
林志成再嗆聲「5秒就擊倒」！館長5字圖文曝心聲

關鍵字：素還真,棄天帝,代言,太平洋,縱谷,馬拉松,報名,抽獎,美食,全馬,半馬,小馬

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