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北區國稅局桃園分局宣導「雲端發票」　舉辦健走拿發票換好禮

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▲北區國稅局桃園分局舉辦「雲端發票E起來、活力健走樂開懷」活動。（圖／記者楊淑媛攝）

▲北區國稅局桃園分局舉辦「雲端發票E起來、活力健走樂開懷」活動（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

午後一起健走，微微風很舒服！北區國稅局桃園分局6日在桃園第一河濱公園，舉辦「雲端發票E起來、活力健走樂開懷」活動，吸引近千民眾參加。桃園分局長黃慧英說，這次的活動除了有拿發票換好禮等相關活動，會選在下午3點多展開健走，是因為沿著河濱的人行步道健走，陣陣微微風吸來，會讓人享受運動的舒服。

黃慧英說，「雲端發票E起來、活力健走樂開懷」活動，主要是讓民眾了解稅政及稅制，擇定最貼近民眾，有益民眾健康之健走來結合稅捐宣導活動，讓民眾參與租稅宣導同時又能有益健康。▲北區國稅局桃園分局舉辦「雲端發票E起來、活力健走樂開懷」活動。（圖／記者楊淑媛攝）

▲拿發票換好禮，民眾參加熱絡。（圖／記者楊淑媛攝）

同時也鼓勵民眾多利用雲端發票軟體，透過App就能夠把手機變成發票載具(所謂載具：就像平常發票是以紙來做為載具)，將發票的資訊電子化，達到真正的無紙化，落實生活環保。▲北區國稅局桃園分局舉辦「雲端發票E起來、活力健走樂開懷」活動。（圖／記者楊淑媛攝）

▲拿發票換好禮，民眾參加熱絡。（圖／記者楊淑媛攝）

除了宣導活動，現場也設置許多租稅相關宣導、健行闖關活動及多項捐發票換好禮活動，吸引許多民眾熱情參與，且邀請許多在地學校、氣球雜耍、點歌歡唱及奇幻魔術秀為活動熱鬧演出，該局更精心準備有獎徵答及多項好禮摸彩，於摸彩時現場民眾更是熱烈，且在活動尾聲摸出頭獎55吋電視機一台，為活動畫下圓滿的句點。

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關鍵字：北區國稅局,桃園分局,雲端發票,健走

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