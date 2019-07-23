罕見300歲骨董級蒸汽火車同框　回場整修迎向新生

▲▼ 過去用來載運林木的骨董蒸汽火車，三台加起來三百多歲。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

SL-21號蒸汽火車頭在嘉義公園教育展示至今已有44年歷史，23日上午備吊運至維新路平交道上，準備迎回嘉義車庫園區修復再使用。市長黃敏惠、林鐵及文資處長黃妙修登上有著百年歷史的蒸氣火車頭司機室，由柴油機關車牽引下，緩緩駛向北門車站。

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▲▼ 過去用來載運林木的骨董蒸汽火車獎回場修復，未來以新姿態與民眾見面。（圖／記者翁伊森翻攝）



停放在竹崎的SL-32及車庫園區的SL-25蒸汽火車，驚喜並列於北門車站，迎接歷史最久的SL-21蒸汽火車回家。3輛百年28噸國寶級蒸汽火車加起來316歲，時隔44年首度同框，吸引大批民眾爭相拍照、保存珍貴畫面。



曾任兩年21號蒸汽火車駕駛的呂文聲先生，特別擔任活動駕駛，年輕時常在鐵路旁賣發粿的80歲的劉羅嬌美阿嬤，今日更特別送上親手製作的超大發粿，歡喜迎接105歲的SL-21號蒸汽火車頭回娘家。

▲▼ 過去曾在鐵路旁賣發粿的劉羅嬌美(圖右三)，見證國寶級林業火車服務歷史。（圖／記者翁伊森翻攝）



黃敏惠表示，「謝謝大家一起來見證歷史的一刻。」過去阿里山蒸汽火車負責木材載運，讓嘉義市成為百年林業聖地。今日SL-21號蒸汽火車頭回娘家，3輛百年28噸國寶級蒸汽火車同框，讓她深感光榮及驕傲，決心要讓嘉義市的觀光及阿里山的文化景觀被世界看到，強調「國家級、世界級的文化遺產，就從這裡開始。」

▲▼ 民眾與國寶級蒸汽火車開心合照。（圖／記者翁伊森翻攝）



黃妙修表示，阿里山小火車是全世界珍貴的鐵道文化遺產，包含澳洲、斯洛伐克都曾提出合作方案，盼能藉此促進觀光，帶動在地產業發展，而SL-21蒸汽火車重新歸隊與失散43年的姊妹火車再相見，三台骨董老火車加起來316歲，畫面相當溫馨。



黃妙修強調， 林務局於2019-2020年編列1,200萬元，將保留燃煤方式，讓SL-21蒸汽火車進行修復後加入營運，以動態保存再現百年蒸汽火車風華。