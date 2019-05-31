蒸汽火車重現宜蘭市　來玩套圈圈憶當年！

▲▼蒸汽火車6月4日重現宜蘭市，市公所邀旅客玩套圈圈憶當年。（圖／宜蘭市公所提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2019年是台鐵宜蘭線通車100週年，鐵路局規劃6月4日於宜蘭段重現有「機關車女王」之稱的蒸汽火車（CT273）載客，宜蘭火車站是停靠6個車站之一，宜蘭市公所特別在活動當天蒸汽火車16時13分至17時02分到達宜蘭火車站時，提供宜蘭市升格75週年紀念酒，在宜蘭站安排應景的紀念酒套圈圈活動，及贈送平安護佑翡翠等禮品給當天的乘客以茲紀念。

2019年是臺鐵宜蘭線通車100週年，6月4日，鐵路局安排「機關車女王」之稱的蒸汽火車（CT273）載客宜蘭段，並停靠蘇澳、冬山、羅東、二結、宜蘭及礁溪等六站，讓旅客一同回首宜蘭線百年風華，緬懷沿途景觀及車站的變遷。

活動邀請中、日鐵道業者貴賓及旅客共同參與，以蒸汽火車行駛為主軸，沿途於6個停靠站舉辦豐富多樣的慶祝表演活動，行銷鐵道及地方特色。

宜蘭市長江聰淵表示，早期鐵路都是單線道，所以列車通過需要專屬的圓形路牌當作通行證，當列車長靠站時要將路牌套進一旁的桿子外，還要順帶拿下路段的路牌，是屬於早期宜蘭居民共同的美好回憶。

市公所為配合臺鐵宜蘭線百年活動，特別在活動當天蒸汽火車16時13分至17時02分到達宜蘭火車站時，提供宜蘭市升格75週年紀念酒，在宜蘭站安排應景的紀念酒套圈圈活動。

也邀請《中國好歌曲》第2季第5期8強入圍的游怡婷現場演出，與宜蘭市吉祥物「宜蘭熊讚」互動同樂，為展現地方特色更贈送平安護佑翡翠等禮品給當天的乘客以茲紀念，邀請大家一起搭乘蒸汽火車來「熊」讚的宜蘭市，體驗鐵路的百年風華！

▲蒸汽火車6月4日重現鐵路宜蘭段。（圖／鐵路局提供，下同）

台鐵指出，蒸汽火車乘車票5月25日上午9時起於鐵路局郵輪式列車訂票系統開放預訂，相關時刻、訂票資訊，請見臺鐵郵輪式列車網頁公告。

另於活動當天上午9時起於5個車站（蘇澳、冬山、羅東、宜蘭及礁溪）同步發售各300套宜蘭線南段蘇澳至礁溪段通車100週年紀念套票。