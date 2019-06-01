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旅客奔逃！後龍車站竄黑煙　「稀客帥氣駕到」鐵道迷暴動：好幸運

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▲▼旅客奔逃！後龍車站竄黑煙　「稀客帥氣駕到」鐵道迷暴動：好幸運（圖／翻攝臉書後龍大小事）

▲黑煙竄進車站，旅客一度以為出大事了！（圖／翻攝臉書後龍大小事）

網搜小組／綜合報導

昨（5月31日），台鐵復駛骨董級蒸汽火車行駛後龍車站，「老爺爺」驚喜現身讓鐵道迷們暴動了，不過火車頭冒出猛烈黑煙猛竄，造成站內煙霧瀰漫，不知情的旅客還以為發生火災事故。對此，台鐵回應，這是環保煤，加上特殊節日才會行駛，對環境影響很低。

一名網友在臉書《後龍大小事》表示，「後龍車站月台煙霧彌漫」，可見站內時間為下午3點12分，旅客們被突如其來的煙霧嚇到，紛紛以為發生火災，所幸是誤會一場。

請繼續往下閱讀...

恰巧當時一輛蒸汽火車CK124緩緩經過，再熟悉不過的汽笛聲「嘟、嘟」響起，以及火車頭冒出黑色濃煙，罕見畫面映入眼簾，也讓鐵道迷驚喜萬分，紛紛回應「好懷念啊」、「可遇不可求，上面載貨沒載乘客」、「真的假的呀，好想看看」、「帥氣十足」、「居然還有這種煤氣式的」、「合法的空汙」。

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▲▼旅客奔逃！後龍車站竄黑煙　「稀客帥氣駕到」鐵道迷暴動：好幸運（圖／翻攝臉書後龍大小事）

▲列車維修完畢，要返回彰化的家！（圖／翻攝臉書後龍大小事）

對此，台鐵局公關翁惠平表示，因CK124剛維修養護完，昨日將列車回送至彰化，才會經過後龍車站，並非鐵路節的活動。翁惠平強調，列車是使用環保煤，已向政府機關提出申請，符合環保規定，加上列車在特定節日才會出巡，影響環境較低。

至於鐵路節（台灣鐵路132週年）活動部分，有鐵道迷在臉書社團《台鐵家族》整理懶人包，如下：

6/1 DT668 彰化扇形車庫 - 彰化車站（站內動態展示）
6/2 CK124 彰化 - 豐原（不辦客） （豐原-彰化 回送）
6/4 CT273 蘇澳 - 礁溪（辦客） （花蓮-蘇澳 回送）（礁溪-花蓮（回送）
6/7 CT273 5832次郵輪列車（花蓮-台東）
6/8 CT273 5832B (台東-花蓮 回送）
6/9 CT273 花蓮 - 花蓮港
6-7月 CT273 仲夏寶島號

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關鍵字：台鐵,蒸汽火車,後龍車站,CK124

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