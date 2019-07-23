沉寂7天…釣客食堂「開門就吉」！46霸凌韓粉全部告　業者：一個都別跑

▲釣客食堂因屢遭韓粉霸凌，甚至還被查水表，最後只好在17日公布店休。（圖／翻攝釣客食堂臉書）

記者莊智勝／高雄報導

高雄鼓山餐廳「釣客食堂」因表態政治立場，近日屢屢遭到韓粉霸凌騷擾，還頻頻被檢舉，國稅局、消防局、衛生局接連上門查水表，最後業者不堪其擾，只好在17日宣告店休。沉寂7日後，釣客食堂於23日中午11時許在臉書發布貼文，強調自己沉默並不代表懼戰，經與律師討論後，決定針對46名涉及毀謗、侮辱的網友提告，「一個都別想跑！」

「開門大~吉！」釣客食堂在臉書表示，店休沉默的這7天，自己也做了很多思考、檢討，「一直以來我們都覺得台灣是個民主自由的國家，每個人都能有表達自己聲音的權力，所以我們堅持自己的立場與理念，適時反應我們這些日子的不滿，一直覺得韓市府會傾聽我們這微薄的聲音，不過這一切，或許是我們的想法太天真，就在被霸凌、查水表的那一刻起，我們深深體會到，原來台灣的民主自由是因人而異。」

釣客食堂坦言，在這些日子裡，「對於本店許多不實指控，毀謗，惡意言語侮辱的，一共46人！」原本業者不願再有更多紛爭，因此才會作出店休決定，不料在這的7天內，仍然還是有人不理性地繼續攻擊，「沈默，不表示我們懼戰！霸凌，不表示你們敢戰！經過與律師討論後，這些人我們決定提告！如果要如此這般的對待我們店家，那我們只好反擊，一個都別想跑！」

釣客食堂強調，重新開張後，將會把店內的一日所得捐給「We Care30」，以實際行動宣示，力挺參與到底，「反擊不會手軟、霸凌應該制止，愛與包容只是口號，愛與老木身體力行！所有支持捍衛我們的朋友，釣客食堂選擇回來不退縮，回來跟理念相同的朋友站在同一陣線，一起對抗寒流，一起抵制、對抗不理性的霸凌！」

▲釣客食堂在臉書PO文宣告重新開張。（圖／翻攝釣客食堂臉書）

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釣客食堂臉書全文：

開門大~吉

這些沉默的日子我們做了很多思考、檢討

一直以來我們都覺得台灣是個民主自由的國家，每個人都能有表達自己聲音的權力，所以我們堅持自己的立場與理念，適時反應我們這些日子的不滿，一直覺得韓市府會傾聽我們這微薄的聲音，不過這一切，或許是我們的想法太天真，就在被霸凌、查水表的那一刻起，我們深深體會到，原來台灣的民主自由是因人而異。

一路走來，

當許多朋友告訴我們:

不要認輸，不要低頭的時候，我們遲疑了！

當我們只是一群手無寸鐵的店家時，

該繼續堅持嗎？

當尹立前局長及許多罷韓夥伴們的一句:

抱歉讓你們受害了！

當下我們心裡滿是安慰，

我們知道自己並不孤單！

其實我們很簡單！

平靜下來

重新開始

思考了許久，我們依然會選擇跟理念相同的朋友與店家站在一起

繼續堅持下去！

或許在做法上會有所修正，

但不管如何，最終目的都期望把自己的力量發揮到最大！

這些日子裡

對於本店許多不實指控，毀謗，惡意言語侮辱的，一共46人!

我們本來不想在有任何紛爭

但是當本店休息的時候

竟然還有人不理性的繼續攻擊，

沈默，不表示我們懼戰！

霸凌，不表示你們敢戰！

經過與律師討論後，

這些人我們決定提告！

如果要如此這般的對待我們店家

那我們只好反擊

一個都別想跑！

最後，本店決定將一日所得捐給

we care30

以實際行動宣誓

力挺參與到底！

反擊不會手軟

霸凌應該制止

愛與包容只是口號

愛與老木身體力行！

所有支持捍衛我們的朋友

釣客食堂選擇回來不退縮

回來跟理念相同的朋友站在同一陣線

一起對抗寒流

一起抵制、對抗不理性垃圾粉的霸凌

站出來！別沉默！

我們不再默不吭聲

不再打不還手

感謝這些日子以來，

尹立先生、王瑞德大哥、陳柏惟 ，還有最重要的是我們來自全台灣的正義夥伴們

更重要是，謝謝正義高雄朋友們！

一起站出來！

我們一起團結下去！

謝謝大家

#別讓台灣變第二個香港

#再出發

#廣德家

#森梵鐵板燒

#勇記無敵蘿蔔糕

#常美冰店

#釣客食堂

#罷韓不能等

#自己城市自己救

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#選擇正確的事

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#低收入戶照顧餐一天10份

#學生加麵只多五元（烏龍麵除外）