逐條解讀「重量級」新政！陸金融對外開放11條：允許外資控股的領域更多了

▲大陸的人民銀行20日宣布11條金融業對外開放措施。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

20日發佈的「金融業對外開放11條」，被外界視為重量級舉措，意味著大陸金融業對外開放邁入新階段。在這11條舉措中，大陸央行涉及3條，銀保監會涉及7條，證監會涉及1條；整體來看，屬於「鼓勵」的有1條，即鼓勵境外金融機構參與設立、投資入股商業銀行理財子公司。

11條新開放措施的逐條解讀：

一、債券市場對外開放（3條）

1.允許外資機構在華開展信用評級業務時，可以對銀行間債券市場和交易所債券市場的所有種類債券評級。

據《澎湃新聞》報導，這意味著，繼標普後，將有更多的國際評級機構進入大陸的信用評級市場。人行和證監會下一步將進一步推動評級領域對外開放，不斷擴大外資評級機構的業務範圍，允許更多符合條件的外資評級機構在銀行間債券市場、交易所債券市場開展全部類別信用評級業務，提升金融業對外開放水準，促進大陸金融市場規範健康發展。

2、允許外資機構獲得銀行間債券市場A類主承銷牌照。

人行透露，將允許符合條件的外資銀行通過市場評價取得A類主承銷業務資格，業務範圍從境外非金融企業債務融資工具，擴展至債務融資工俱全部品種。

同時，考慮到外資銀行境內外母子公司業務聯動的特點，將進一步在規則層面，加大對外資銀行境外母公司的考察力度。該舉措正在履行相關程序，近期將正式對市場發布。

3、進一步便利境外機構投資者投資銀行間債券市場。

目前，境外投資者可以通過QFII/RQFII、直接入市、債券通等多條管道入市投資，有效滿足了不同投資者的差異化投資需求，但不同管道相互分割也給同一境外投資主體在市場准入、債券過戶、資金劃轉等方面造成不便。

為進一步便利境外機構投資銀行間債券市場，提升投資效率，有必要整合不同開放管道政策要求，打通債券和資金賬戶。

▲中國銀行大樓。（圖／CFP）

銀行保險業對外開放（7條）

1、鼓勵境外金融機構參與設立、投資入股商業銀行理財子公司。

根據《商業銀行理財子公司管理辦法》中，銀行理財子公司可以由商業銀行全資設立，也可以與境內外金融機構、境內非金融企業共同出資設立。不過，目前各大商業銀行的理財子公司均為獨資設立。

銀保監會新聞發言人表示，引進在財富管理等方面具有專長和國際影響力的外資金融機構，投資入股銀行理財子公司，有利於引入國際上資產管理行業先進成熟的投資理念、經營策略、激勵機制和合規風控體系，進一步豐富金融產品供給，激發市場競爭活力，促進銀行理財業務健康有序發展。

2、允許境外資產管理機構與中資銀行或保險公司的子公司合資設立由外方控股的理財公司。

就目前來看，包括理財子公司在內的中資銀行和保險公司資管機構，多數成立時間較短、經驗較少，並且中資銀行、保險公司與外資先進資管機構以業務合作為主，並不涉及合資設立相關機構。

銀保監會新聞發言人表示，允許合資成立外資控股理財公司，有利於發揮中外資資產管理機構各自優勢，進一步豐富市場主體和業務產品，滿足投資者多元化服務需求等；同時，現有中資銀行和保險公司資管子公司可以與其參股的外方理財公司形成互補，適度錯位發展。

允許境外資產管理機構與中資銀行或保險公司的子公司合資設立、由外方控股的理財公司，前期可採取試點方式，優先支援國外市場公認的成熟穩健財富管理機構進入，既可全部募集人民幣資金，也可募集部分外幣長期資金。

3、允許境外金融機構投資設立、參股養老金管理公司。

允許外資設立養老金管理公司，有利於增加主體類型，增強市場活力，引入成熟養老金管理經驗，提升養老金投資管理水準。

▼目前，大陸養老金體系為三支柱體系，第一支柱以公共養老金為主體，第二支柱職業養老金和第三支柱個人養老金覆蓋人群極其有限。（圖／視覺中國）

4、支持外資全資設立或參股貨幣經紀公司。

銀保監會新聞發言人表示，進一步提高貨幣經紀公司外資持股比例，有利於充分發揮外方股東的經營管理優勢，提高貨幣經紀公司經營效率，促進行業有序競爭，提高金融市場的透明度和交易效率。

5、人身險外資股比限制從51%提高至100%的過渡期，由原定2021年提前到2020年。

對人身險公司的外資股比限制上，可以說大陸正逐年「更開放」。取消外資壽險公司股比限制，有利於吸引更多優質外資保險機構進入大陸市場，引入更加先進的經營理念和更加多元化的壽險產品，增強壽險市場活力，為實體經濟提供更好的服務。

▼大陸將原來規定2021年取消外資壽險股比限制提前至2020年。（圖／CFP）

6、取消境內保險公司合計持有保險資產管理公司的股份不得低於75%的規定，允許境外投資者持有股份超過25%。

放開保險資產管理公司外資持股比例限制，有利於吸收借鑒境外優秀保險機構的經驗做法，激發大陸保險資產管理市場活力，促進提升保險資產管理公司資產管理能力，更好服務於保險資產的保值增值。

7、放寬外資保險公司准入條件，取消30年經營年限要求。

目前，外國保險公司來華設立外資保險公司需滿足經營保險業務30年以上的要求。但隨著大陸對外開放的進一步加大，眾多外國保險公司都已進入大陸，在保險市場發揮了積極作用。取消30年經營年限要求，為具有經營特色和專長但經營年限不足的外國保險公司來華創造了條件，有利於進一步豐富保險市場主體和保險專業服務，促進保險業高質量發展。

▲2018年大陸宣布將合資證券、基金管理和期貨公司的外資投資比例限制放寬至51%，三年後不再設限。（圖／CFP）

證券行業對外開放（1條）

1、將原定於2021年取消證券公司、基金管理公司和期貨公司外資股比限制的時點提前到2020年。

當下，不少外資機構對加大對華投資、參與大陸資本市場建設發展表達了積極的意願。據上海聯合產權交易所網站顯示，上海國際信託有限公司於7月1日正式掛牌轉讓上投摩根基金管理有限公司2%股權，且上投摩根原股東並未放棄優先受讓權。如果摩根資產管理受讓這2%的股份並獲批，上投摩根則將成為首家外資絕對控股合資基金公司。