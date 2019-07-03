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江蘇釋1600實習職缺　臺生暑期赴陸就業特訓營啟動

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▲參加特訓營的臺灣學生將手中許下願望的心型木片投入箱中。（圖／南京日報新媒體中心）

▲參加特訓營的臺灣學生將手中許下願望的心型木片投入箱中。（圖／南京日報新媒體中心）

記者陳政錄、魏有德／南京 ─ 台北 連線報導

暑假來臨，不少學生選擇到企業實習，提前體驗職場生涯的節奏。2019臺灣大學生江蘇實習就業特訓營3日正式開營，近百位來自台灣的學生聚集在南京青創學院，將寫著心願的心型木片投入簽名箱，替自己的暑期實習體驗生活拉開序幕。

▲2019臺灣大學生江蘇實習就業特訓營開營啟動儀式。（圖／南京日報新媒體中心）

▲2019臺灣大學生江蘇實習就業特訓營開營啟動儀式。（圖／南京日報新媒體中心）

江蘇省南京市是海峽兩岸企業家峰會的永久會址，同時是台資企業佈局大陸的重要窗口，目前有台積電等一千多家台資企業在南京市落戶。市委常委華靜在開營儀式上表示，南京是一座充滿創新活力的城市，與臺灣歷史淵源深厚，交流合作緊密。

▲南京市委常委華靜。（圖／南京日報新媒體中心）

▲南京市委常委華靜。（圖／南京日報新媒體中心）

華靜也趁此機會向赴陸實習的台灣學生推薦南京。她提到，無論來就業還是創業，南京都會提供具有針對性及含金量的政策保障、資金支援、優質服務，「讓你從中發現機遇，找到空間，收穫紅利。」

▲來自臺灣的暑期實習生從江蘇省台辦主任練月琴手中接下特訓營旗。（圖／南京日報新媒體中心）

▲來自臺灣的暑期實習生從江蘇省台辦主任練月琴手中接下特訓營旗。（圖／南京日報新媒體中心）

江蘇省臺辦副主任張為在致詞時提到，江蘇將結合「31條惠台措施」和江蘇「76條實施意見」的貫徹落實，加上各地具特色的惠及臺胞政策措施，「全力支持臺灣青年來江蘇交流、學習、實習、就業、創業，不斷為臺灣青年創造更好的環境和條件。」，

張為透露，兩岸企業家峰會將在7月下旬於昆山舉辦「2019兩岸實習就業創業研討會」，包括臺灣青年的實習分享、創業項目路演等活動，「努力讓臺灣青年朋友有參與感、獲得感，促進兩岸青年攜手打拼、共圓青春夢想。」

▲2019臺灣大學生江蘇實習就業特訓營正式開營。（圖／南京日報新媒體中心）

▲2019臺灣大學生江蘇實習就業特訓營正式開營。（圖／南京日報新媒體中心）

據了解，「臺灣大學生江蘇實習就業特訓營」舉辦至今已邁入第四年，成為學生赴陸實習成為歐、美之外的「新選擇」。江蘇省今年首次實施「江蘇省臺灣青年實習專項扶持計畫」，除擴大實習生規模，還設立「臺灣青年實習獎助金」，提供表現優秀及良好且家庭條件困難的台灣青年於實習期間，領取一定的工資和生活補助。

資料顯示，江蘇已向臺灣青年發佈1600多個實習職缺，涵蓋金融、法律、醫療、管理、新聞媒體、物流等30多個領域。包括鳳凰傳媒集團、省廣電總台、國信集團、華泰證券、蘇鹽集團、匯鴻集團、福中集團、紅豆集團、富邦華一銀行等大型國企、民企、台企以及社會組織，預計今年在蘇臺灣實習生總數將突破1000人。
 

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關鍵字：江蘇,南京,台青,實習,青創,特派現場,江蘇省台辦

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