李佳芬祖墳「龍邊」現坑洞影響韓國瑜！民俗專家：必須立即處理

記者洪正達／高雄報導

自從2018年吹起的韓流一路將韓國瑜從北農總經理吹向高雄市政府，目前又代表國民黨角逐2020總統大位，有如天助神助，但也出現罷韓聲浪．連帶李佳芬在雲林的農舍竟然是「豪宅」，庶民的形象當場變成「墅民」；喜好研究祖墳風水的民俗專家廖大乙便直言是「李佳芬祖墳出問題」，點出祖墳的「龍邊」路面接連出現坑洞，未來不管是對內或是對外都有許多問題極待解決。

▲民如專家廖大乙指出，李佳芬祖墳「龍邊」出現的坑洞也會連帶影響韓國瑜。（圖／廖大乙提供，下同）

廖大乙表示，自己出身西螺，平常喜好研究名人祖墳的風水，他說李家的祖墳前的周邊道路不設防，讓附近居民可自由進出，李家祖墳葬有李佳芬的祖父母，除了面積不小、近2分半的地外，後方又有形似大象的山坡，象徵靠山相當穩固，最前緣的象鼻處又種了10棵龍柏，象徵著尊貴及長青，可有效幫助家族富貴興旺，加上附近又有農田灌溉的溝圳經過，以水流不斷帶財的意象來說更代表財富滾滾流進，這類讓祖先住的豪華別墅也庇佑了子孫有別墅可居住。

廖大乙又說，去年九合一選舉結束後到李家拜訪，也和父親李日貴及李佳芬、李明哲姊弟合影，當時的祖墳尚未有狀況，一直到7月9日後，面對祖墳右邊的道路，也就是風水上的「龍邊」忽然出現一個塌陷形成的坑，雖緊急以瀝青填補，但不久後附近又出現一個更大的坑洞，俗話說祖墳的道路是讓後人行走的，出現坑洞就是一個警訊，也影響了李家最近的運勢。

對於如何看待祖墳與李佳芬夫婿韓國瑜的初選結果？廖大乙說，韓雖然勝出，但面對黨內如何進行整合都是讓人相當頭痛的「內憂」，以及近期的罷免、小英聲勢回升的「外患」下，必須立即處理李家祖墳的風水問題，不過風水之事，信與不信都在個人，多一分擔憂，少一分後患。