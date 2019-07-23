「柯文哲出來反而幫韓國瑜會不會成歷史罪人」　高嘉瑜分析韓唯一勝選關鍵

▲高嘉瑜說，柯文哲當然要慢慢把話題引導在自己身上，不然現在大家怎麼會去討論柯。（圖／資料照／記者范綱儀攝）

記者陳俊宏／綜合報導

向來友好台北市長柯文哲的民進黨台北市議員高嘉瑜表示，如果柯參選總統，反而是讓高雄市長韓國瑜得利，柯會不會成為歷史的罪人，「那對柯文哲來講不僅賠了夫人又折兵，還讓他揹負上讓韓國瑜當選的罪名。」她也分析韓國瑜在2020總統大選最有利的情況，「韓國瑜已不在乎社會觀感，他只要繼續擁抱韓粉、鞏固韓粉，就是他2020唯一可能勝選最大、最有力的基調。」

高嘉瑜近日在《突發琪想》政論節目上表示，柯文哲最近講話確實非常辛辣，大家也知道藍綠初選期間，話題都不在柯身上，現在藍綠初選告一段落，柯當然要慢慢把話題引導在自己身上，不然現在大家怎麼會去討論柯，那他就逐漸被邊緣化，在民調上也可看得出來。

高嘉瑜說，所以柯文哲一定要創造不管網路或媒體上的討論聲量，確實他打藍又打綠，看能不能藉此讓大家覺得說他現在是最佳選擇，在大家都厭惡藍綠或垃圾不分藍綠的氛圍下，能夠讓他重新再站回2020選舉主場上。

▼高嘉瑜認為，若柯文哲出來反而是幫韓國瑜，「他會不會成為歷史的罪人？」（圖／資料照／記者范綱儀攝）

高嘉瑜指出，現在離柯文哲宣布9月18日獨立參選還有兩個月時間，當然他不斷要測試風向，這一、兩個月如果他話題越來越辛辣，重回過去大家所熟悉的柯文哲，打藍又打綠的情況下，他能不能再挽回過去的民調。

高嘉瑜分析，如果柯文哲可挽回民調，他當然有機會可以去選總統；但如果他真的被邊緣化，也要考慮如果現在站出來反而是幫助韓國瑜，「他會不會成為歷史的罪人，畢竟在台灣多數現在支持柯文哲還是以綠營居多。」

高嘉瑜說，若柯文哲出來反而是讓韓國瑜得利，那對他來講不僅賠了夫人又折兵，「還讓他揹負上讓韓國瑜當選的罪名，我覺得柯文哲也會去思考說這對他的影響。」

▼高嘉瑜認為，若柯文哲出來反而是讓韓國瑜得利，那對他來講不僅賠了夫人又折兵。（合成圖／記者季相儒、李毓康攝）



高嘉瑜也說，檯面上分析這次總統大選只要是三腳督或四腳督，越多人出來選其實反而對韓國瑜越有利，不管是蔡英文、柯文哲或郭台銘，其實這些人再怎麼樣都是在分票，包括中間選民或年輕選民都有部分重疊性，「都可能分散你們的力量，在這個時候對韓國瑜是最有利的。」

高嘉瑜認為，韓國瑜根本不在乎郭台銘要不要出來，或郭台銘、柯文哲結合狀況是怎樣，「韓已不在乎社會觀感，他只要繼續擁抱韓粉、鞏固韓粉，就是他2020唯一可能勝選最大、最有力的基調。」

對此，高嘉瑜22日在臉書表示，選舉快到了，開始很多人把她當成假想敵，故意用假標題斷章取義在網路帶風向已經一陣子，內容大多是「友柯議員不演了、為爭立委變柯黑」，但自己的論述不一定代表柯文哲的想法，「你也可以不認同，也不一定是對的。」

高嘉瑜還說，部分報導故意扭曲、斷章取義，自己也對這種帶風向分化的行為看破，但確實很多人會被影響，甚至人云亦云，自己不會為此生氣或消沉，因為「凡殺不死我的，必使我更強大。」