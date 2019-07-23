空巴最新飛機「猛禽」有羽狀機翼！採油電混合...可以搭載80名乘客

▲像鳥類一樣設計的「猛禽（Bird of Prey）」。（圖／翻攝自官網／Airbus）

實習記者范芷菱／綜合報導

為了提升飛機的性能，讓飛行過程中變得更為舒適，空中巴士歐洲股份公司（Airbus SE）提出了一款新的概念機「猛禽（Bird of Prey）」。這款飛機特別的地方在於擁有類似鳥類的機翼與尾翼，並可以獨立控制每根「羽毛」，使碳排放量降低50％。

▲「猛禽」就像白頭海鵰（Bald eagle）一樣具有分叉的尾翼和翅膀，此為白頭海鵰示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

據CNN報導，「猛禽」是一款油電混合動力飛機，受到鳥類高效飛行的啟發，就像白頭海鵰（Bald eagle）一樣具有分叉的尾翼和翅膀，並且可以透過調整機翼與尾翼上的「羽毛」來控制飛行。空中巴士歐洲股份公司高級經理馬丁（Martin Aston）表示，「『猛禽』旨在激發年輕人的靈感，創造出『哇』的因素，並讓他們感到驚奇進而加入航太團隊。」A350 XWB客機的研發應用仿生學，從大自然裡學習一些關於設計方面的靈感。

「猛禽」最多可以搭載80名乘客，採用螺旋槳推進，一半的動力採用電動馬達，另一半則是渦輪引擎，能有效地降低50％的碳排放量。空中巴士表示，該飛機還只是一個思考項目，希望有助於航空的可持續性，達到永有更整潔、更環保、更安靜的飛機。