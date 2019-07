空巴最新飛機「猛禽」有羽狀機翼！採油電混合...可以搭載80名乘客

▲像鳥類一樣設計的「猛禽(Bird of Prey)」。(圖/翻攝自官網/Airbus)

實習記者范芷菱/綜合報導

為了提升飛機的性能,讓飛行過程中變得更為舒適,空中巴士歐洲股份公司(Airbus SE)提出了一款新的概念機「猛禽(Bird of Prey)」。這款飛機特別的地方在於擁有類似鳥類的機翼與尾翼,並可以獨立控制每根「羽毛」,使碳排放量降低50%。

▲「猛禽」就像白頭海鵰(Bald eagle)一樣具有分叉的尾翼和翅膀,此為白頭海鵰示意圖。(圖/取自免費圖庫pixabay)

據CNN報導,「猛禽」是一款油電混合動力飛機,受到鳥類高效飛行的啟發,就像白頭海鵰(Bald eagle)一樣具有分叉的尾翼和翅膀,並且可以透過調整機翼與尾翼上的「羽毛」來控制飛行。空中巴士歐洲股份公司高級經理馬丁(Martin Aston)表示,「『猛禽』旨在激發年輕人的靈感,創造出『哇』的因素,並讓他們感到驚奇進而加入航太團隊。」A350 XWB客機的研發應用仿生學,從大自然裡學習一些關於設計方面的靈感。

「猛禽」最多可以搭載80名乘客,採用螺旋槳推進,一半的動力採用電動馬達,另一半則是渦輪引擎,能有效地降低50%的碳排放量。空中巴士表示,該飛機還只是一個思考項目,希望有助於航空的可持續性,達到永有更整潔、更環保、更安靜的飛機。

The ‘#BirdOfPrey’ is taking wing! This sleek new concept takes inspiration from eagles to create a hybrid-electric design with individually controlled feathered wings. We’re always looking for pioneering new ideas – what would your aircraft be inspired by? https://t.co/HOfecb8X06 pic.twitter.com/0zXOr5znJv